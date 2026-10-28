Росія вперше з липня дозволила вихід суден із зерном з Азовського моря – ЗМІ

Росія вперше з 10 липня цього року видала дозволи на вихід з Азовського моря суднам, що перевозять зерно на експорт, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у середу.

Згідно з матеріалом, дозволи на прохід через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря, видаватимуть до 15 листопада.

За словами двох співрозмовників Reuters, у Чорному морі судна супроводжуватиме військово-морський конвой.

Агентство Bloomberg у свою чергу додало з посиланням на джерела, що надано тимчасовий дозвіл на вихід суден із портів Темрюк і Кавказ.

Як повідомляло Reuters у липні, внаслідок атак українських військ на російські судна РФ призупинила судноплавство через Азово-Донський морський канал.

Джерело: https://www.reuters.com/business/russia-turns-arctic-ww2-route-export-grain-2026-10-28/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-28/russia-grants-permission-for-grain-vessels-to-leave-azov-sea-mvsd0y7p

https://www.reuters.com/business/rpt-russia-halts-don-azov-channel-shipping-affecting-grain-trade-after-ukraine-2026-07-10/