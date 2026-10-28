Проєкт нового міста у рамках реконструкції України планується представити на ВЕФ у Давосі та URC2027 у Таллінні

Заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонду (МВФ) Владислав Рашкован, радниця президента з питань відбудови та залучення інвестицій Оксана Маркарова та виконавча директоркою інноваційної урбаністичної ініціативи "Нове Місто" Вікторія Троцька працюють над проєктом нового міста в рамках підготовки до відновлення України.

"Я поки більше надихаю, а Оксана Маркарова разом із Вікторією Троцькою вже розвиває проєкт нового міста (та) планує представити ініціативу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та на URC у Таллінні, можливо, навіть показати фізичний макет міста", – сказав Рашкован в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на полях Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, що пройшли у Бангкоці 12-18 жовтня.

За його словами, за аналогією будівництва у 1986-1988 роках міста Славутич в проєкті нового міста розглядаються різні райони – умовно італійський, французький, німецький, східний та інші: над проєктуванням міста працює міжнародна група німецьких, італійських, французьких і японських архітекторів, координація відбувається щотижня.

"Поки всі вони працюють безоплатно. Щоб професіоналізувати проєкт і прив'язати його до конкретної території, потрібне фінансування міжнародних організацій. Європейській комісії подобається ця ідея як показовий проєкт, адже в Європі також немає сучасного досвіду будівництва таких нових міст", – зауважив Рашкован.

Він додав, що протягом наступного року хоче за підтримки міжнародних партнерів підготувати своєрідний blueprint – книжку про принципи будівництва нових міст після війни.

"Неважливо, чи йдеться про нове місто, чи про реконструкцію районів Харкова, Одеси, Києва або Тростянця. Важливо закласти ці принципи. Такий матеріал може стати корисним не лише Україні, а й Сирії, Лівану та іншим країнам, що зазнали воєнних руйнувань. Він буде цікавим і європейським партнерам, яким також потрібно багато будувати", – вважає представник України в МВФ.

Він зазначив, що оскільки реконструкція відбувається на місцях, то ідея будівництва нових міст видається перспективною, бо на його рівні є 95% того, що існує на рівні держави.

На думку Рашкована, на рівні міста, наприклад, можна реалізувати зелену розподілену енергетику та інклюзивність, втілити інструменти цифрової демократії, з нуля закласти технологічність для ефективного функціонування міста: раціонального використання води й електроенергії, управління відходами, організації транспорту.

"Хотілося б також створити самодостатнє місто, яке не потребуватиме додаткового фінансування з Києва, саме створюватиме робочі місця й стане магнітом для талантів і бізнесу, прикладом дерегуляції та сприятливого інвестиційного клімату", – зазначив представник України в МВФ.

За його словами, у рамках цього проєкту ведеться співпраця з директоркою Центру дизайну та здоров'я Школи архітектури Університету Вірджинії Дженні Роу, яка є авторкою книжки Restorative Cities про місто, здатне допомагати людям зцілюватися, а також з фінами та корейцями щодо концепції дворівневого безпечного міста, бо Фінляндія очолює Коаліцію укриттів та має один із найкращих досвідів у цій сфері.

Рашкован оптимістично оцінює перспективу реалізації такого проєкту: його має підтримати уряд, але на 80-85% він фінансуватиметься приватним капіталом, інвестиціями, комерційними кредитами, фондами прямих інвестицій тощо.

Повністю другу частину інтерв'ю з заступником виконавчого директора від України в МВФ Владиславом Рашкованом читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" https://interfax.com.ua/news/interview/1227277.html