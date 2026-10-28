До кінця доби електропостачання в Конотопі може бути відновлено для всіх споживачів – "Укренерго"

Очікується, що до кінця доби в Конотопі (Сумська обл.) вдасться відновити електропостачання для всіх споживачів, повідомило НЕК "Укренерго" в середу ввечері.

"Проте на першому етапі через обмеження мережі подача напруги буде відбуватися почергово", – зазначив системний оператор.

Наразі енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи та вживають додаткових заходів для якнайшвидшого повернення світла жителям міста.

"Представники Міненерго, "Укренерго", керівництво Сумської ОВА, міський голова Конотопа та керівництво обленерго спільно координують дії", – поінформували в НЕК.

В компанії пояснили, що наслідки обстрілу потребують складних технічних рішень. Водночас є чітке розуміння необхідних кроків, а всі залучені служби зосереджені на їх якнайшвидшій реалізації.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив Міністерству енергетики і "НЕК "Укренерго" терміново розібратися в ситуації в Конотопі та якнайшвидше відновити електропостачання.

Він розповів, що окремо уряд уже в середу забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення, яке потрібне для роботи котельні та водоканалу.

За інформацією Міністерства енергетики України, внаслідок російської атаки було знеструмлено близько 200 тисяч споживачів. Станом на зараз без енергопостачання залишаються близько 4,5 тисяч абонентів.

Енергетики змушені на час проведення ремонтних робіт запроваджувати тимчасові аварійні відключення, оскільки ремонти не можуть відбуватися під напругою.

В Міненерго нагадали, що 24 жовтня РФ завдала масованого удару безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Цілями ворога стали електропідстанції, що забезпечують постачання електроенергії в регіоні, зокрема в Конотопі. Відповідні енергетичні об'єкти вже неодноразово зазнавали ударів ворога.