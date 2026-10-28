Аграрії намолотили 41,7 млн тонн зернових та 16,9 млн тонн олійних – приблизно на 7,3% та 11,7% більше, ніж торік

Аграрії станом на 27 жовтня намолотили 41,70 млн тонн зернових та зернобобових з 8,32 млн га, що становить 72% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті.

Торік на 31 жовтня було намолочено 40,20 млн тонн зернових з 8,77 млн га, що становило 76% площ, засіяних цими культурами, а тижнем раніше – 37,56 млн тонн з 8,40 млн га.

З урахуванням середнього показника, зазначає відомстов, цьогорічний врожай зернових наразі більший приблизно на 7,3% за рахунок кращої врожайності – у середньому 50,2 ц/га проти 45,8 ц/га.

Згідно із даними Мінагрополітики, за тиждень валовий збір кукурудзи зріс з 5,4 млн тонн до 7,9 млн тонн: аграрії обмолотили 1,33 млн га, або 29% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 59,5 ц/га проти 61,5 ц/га торік.

Щодо олійних, то їх на 27 жовтня зібрано 16,91 млн тонн, що приблизно на 11,7% більше, аніж на таку саму дату торік. У тому числі соняшника цього року зібрано 9,83 млн тонн з площі 4,44 млн га, що становить 85% прогнозованих площ. Середня врожайність – 22,1 ц/га порівняно із 18,8 ц/га торік.

Соя обмолочена з 1,47 млн га, або 91% прогнозованих площ. Намолочено 3,18 млн тонн за врожайності 21,7 ц/га проти 23,4 ц/га торік.

В той же час збір цукрових буряків цього року поки відстає від минулорічного: накопано 3,92 млн тонн коренеплодів із площі 79,5 тис. га, що становить 47% прогнозованої площі. Середня врожайність – 493,6 ц/га порівняно із 522,6 ц/га торік, коли станом на 31 жовтня було зібрано вже 6,79 млн тонн зі 130 тис. га.

Як йдеться у релізі, завершується збирання круп'яних культур: гречку обмолочено на 95% прогнозованих площ, врожай 60,1 тис. тонн; просо зібрано з 94% площ, валовий збір – 89 тис. тонн. Минулого року проса, навпаки, було зібрано 61,5 тис. тонн, а гречки – 82,5 тис. тонн.

Мінагрополітики додало, що завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Врожай пшениці становив 26,24 млн тонн із площі 5,12 млн га, середня врожайність – 51,2 ц/га проти 45,1 ц/га торік.

Ячменю зібрано 6,60 млн тонн із площі 1,48 млн га, середня врожайність – 44,5 ц/га порівняно із 39,7 ц/га минулого року.

Врожай гороху досяг 0,83 млн тонн із площі 0,30 млн га, середня врожайність – 27,6 ц/га проти 24,4 ц/га торік

Ріпаку (озимого та ярого) зібрано 3,90 млн тонн із площі 1,33 млн га, середня врожайність – 29,3 ц/га порівняно із 26,0 ц/га торік.

За валовим збором зернових культур серед областей-лідерів Мінагрополітики назвало Одеську: зібрано 5,83 млн тонн зерна з площі 1,26 млн га, зокрема, намолочено 3,83 млн тонн пшениці, 1,50 млн тонн ячменю та 0,30 млн тонн гороху.

У Дніпропетровській області зібрано 2,91 млн тонн зернових з площі 0,74 млн га. Зокрема, намолочено 2,04 млн тонн пшениці, 0,57 млн тонн ячменю та 37,0 тис. тонн гороху.

У Миколаївській області, яка замикає трійку лідерів, зібрано 2,78 млн тонн зерна з площі 0,70 млн га. Зокрема, намолочено 1,87 млн тонн пшениці, 0,65 млн тонн ячменю та 118 тис. тонн гороху.

Найвищу середню врожайність зернових культур зафіксовано в господарствах Сумської області – 69,8 ц/га. Також до лідерів за цим показником увійшли Хмельницька (69 ц/га), Чернівецька (64 ц/га), Вінницька (63 ц/га) та Чернігівська (61,4 ц/га) області.



Врожай станом на 27/10/2026 у порівняні із врожаєм станом на 31/10/2025:

2025 2026 Зміна, % площа, тис. га врожай, тис. тонн ц/га площа, тис. га врожай, тис. тонн ц/га площа врожай врожайність пшениця 5049,8 22782,9 45,1 5120,2 26239,6 51,2 1,4 15,2 13,6 ячмінь 1350,5 5357,5 39,7 1483,1 6597,9 44,5 9,8 23,2 12,1 горох 271,3 660,7 24,4 302,2 833,6 27,6 11,4 26,2 13,3 кукурудза 1684,1 10359,2 61,5 1325,4 7886,1 59,5 -21,3 -23,9 -3,3 просо н.д. 61,5 н.д. 38,5 89 23,1 н.д. 44,7 н.д. гречка н.д. 82,5 н.д. 46,3 60,1 13,0 н.д. -27,2 н.д. інші н.д. 881,6 н.д. н.д. 60,1 н.д. н.д. -93,2 н.д. ріпак 1275,6 3318,8 26,0 1328,8 3896,7 29,3 4,2 17,4 12,7 соняшник 4442,9 8371,9 18,8 4443,9 9833,1 22,1 0,0 17,5 17,4 соя 1684,5 3938,2 23,4 1468,1 3180,6 21,7 -12,8 -19,2 -7,3 буряк 130 6794,2 522,6 79,5 3923,9 493,6 -38,8 -42,2 -5,6

Дані: Мінагрополітики

Джерело: https://minagro.gov.ua/news/ahrarii-namolotyly-ponad-417-mln-tonn-zernovykh-i-169-mln-tonn-oliinykh-kultur