Аграрії намолотили 41,7 млн тонн зернових та 16,9 млн тонн олійних – приблизно на 7,3% та 11,7% більше, ніж торік

Аграрії станом на 27 жовтня намолотили 41,70 млн тонн зернових та зернобобових з 8,32 млн га, що становить 72% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті.
Торік на 31 жовтня було намолочено 40,20 млн тонн зернових з 8,77 млн га, що становило 76% площ, засіяних цими культурами, а тижнем раніше – 37,56 млн тонн з 8,40 млн га.
З урахуванням середнього показника, зазначає відомстов, цьогорічний врожай зернових наразі більший приблизно на 7,3% за рахунок кращої врожайності – у середньому 50,2 ц/га проти 45,8 ц/га.
Згідно із даними Мінагрополітики, за тиждень валовий збір кукурудзи зріс з 5,4 млн тонн до 7,9 млн тонн: аграрії обмолотили 1,33 млн га, або 29% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 59,5 ц/га проти 61,5 ц/га торік.
Щодо олійних, то їх на 27 жовтня зібрано 16,91 млн тонн, що приблизно на 11,7% більше, аніж на таку саму дату торік. У тому числі соняшника цього року зібрано 9,83 млн тонн з площі 4,44 млн га, що становить 85% прогнозованих площ. Середня врожайність – 22,1 ц/га порівняно із 18,8 ц/га торік.
Соя обмолочена з 1,47 млн га, або 91% прогнозованих площ. Намолочено 3,18 млн тонн за врожайності 21,7 ц/га проти 23,4 ц/га торік.
В той же час збір цукрових буряків цього року поки відстає від минулорічного: накопано 3,92 млн тонн коренеплодів із площі 79,5 тис. га, що становить 47% прогнозованої площі. Середня врожайність – 493,6 ц/га порівняно із 522,6 ц/га торік, коли станом на 31 жовтня було зібрано вже 6,79 млн тонн зі 130 тис. га.
Як йдеться у релізі, завершується збирання круп'яних культур: гречку обмолочено на 95% прогнозованих площ, врожай 60,1 тис. тонн; просо зібрано з 94% площ, валовий збір – 89 тис. тонн. Минулого року проса, навпаки, було зібрано 61,5 тис. тонн, а гречки – 82,5 тис. тонн.
Мінагрополітики додало, що завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.
Врожай пшениці становив 26,24 млн тонн із площі 5,12 млн га, середня врожайність – 51,2 ц/га проти 45,1 ц/га торік.
Ячменю зібрано 6,60 млн тонн із площі 1,48 млн га, середня врожайність – 44,5 ц/га порівняно із 39,7 ц/га минулого року.
Врожай гороху досяг 0,83 млн тонн із площі 0,30 млн га, середня врожайність – 27,6 ц/га проти 24,4 ц/га торік
Ріпаку (озимого та ярого) зібрано 3,90 млн тонн із площі 1,33 млн га, середня врожайність – 29,3 ц/га порівняно із 26,0 ц/га торік.
За валовим збором зернових культур серед областей-лідерів Мінагрополітики назвало Одеську: зібрано 5,83 млн тонн зерна з площі 1,26 млн га, зокрема, намолочено 3,83 млн тонн пшениці, 1,50 млн тонн ячменю та 0,30 млн тонн гороху.
У Дніпропетровській області зібрано 2,91 млн тонн зернових з площі 0,74 млн га. Зокрема, намолочено 2,04 млн тонн пшениці, 0,57 млн тонн ячменю та 37,0 тис. тонн гороху.
У Миколаївській області, яка замикає трійку лідерів, зібрано 2,78 млн тонн зерна з площі 0,70 млн га. Зокрема, намолочено 1,87 млн тонн пшениці, 0,65 млн тонн ячменю та 118 тис. тонн гороху.
Найвищу середню врожайність зернових культур зафіксовано в господарствах Сумської області – 69,8 ц/га. Також до лідерів за цим показником увійшли Хмельницька (69 ц/га), Чернівецька (64 ц/га), Вінницька (63 ц/га) та Чернігівська (61,4 ц/га) області.
Врожай станом на 27/10/2026 у порівняні із врожаєм станом на 31/10/2025:
|2025
|2026
|Зміна, %
|площа, тис. га
|врожай, тис. тонн
|ц/га
|площа, тис. га
|врожай, тис. тонн
|ц/га
|площа
|врожай
|врожайність
|пшениця
|5049,8
|22782,9
|45,1
|5120,2
|26239,6
|51,2
|1,4
|15,2
|13,6
|ячмінь
|1350,5
|5357,5
|39,7
|1483,1
|6597,9
|44,5
|9,8
|23,2
|12,1
|горох
|271,3
|660,7
|24,4
|302,2
|833,6
|27,6
|11,4
|26,2
|13,3
|кукурудза
|1684,1
|10359,2
|61,5
|1325,4
|7886,1
|59,5
|-21,3
|-23,9
|-3,3
|просо
|н.д.
|61,5
|н.д.
|38,5
|89
|23,1
|н.д.
|44,7
|н.д.
|гречка
|н.д.
|82,5
|н.д.
|46,3
|60,1
|13,0
|н.д.
|-27,2
|н.д.
|інші
|н.д.
|881,6
|н.д.
|н.д.
|60,1
|н.д.
|н.д.
|-93,2
|н.д.
|ріпак
|1275,6
|3318,8
|26,0
|1328,8
|3896,7
|29,3
|4,2
|17,4
|12,7
|соняшник
|4442,9
|8371,9
|18,8
|4443,9
|9833,1
|22,1
|0,0
|17,5
|17,4
|соя
|1684,5
|3938,2
|23,4
|1468,1
|3180,6
|21,7
|-12,8
|-19,2
|-7,3
|буряк
|130
|6794,2
|522,6
|79,5
|3923,9
|493,6
|-38,8
|-42,2
|-5,6
Дані: Мінагрополітики
Джерело: https://minagro.gov.ua/news/ahrarii-namolotyly-ponad-417-mln-tonn-zernovykh-i-169-mln-tonn-oliinykh-kultur