Корецький: Україна зацікавлена в інвестиціях нідерландських компаній в агросекторі, ІТ та енергетичному обладнанні

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з міністром зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку Королівства Нідерландів Шурдом Шурдсмою співпрацю країн на рівні бізнесу.

"Подякував уряду Нідерландів за оголошений сьогодні пакет невійськової допомоги на €1,2 млрд на 2027-2029 роки – практичну підтримку для енергетики, водопостачання, приватного сектору та відбудови. Це вагомий внесок на додачу до військової підтримки, яку Нідерланди надають Україні", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам зустрічі.

Прем'єр наголосив, що важливий пріоритет – захист критичної інфраструктури: резервне обладнання та запчастини для швидкого відновлення після російських атак, фізичний і цивільний захист енергооб'єктів.

"Говорили про співпрацю на рівні бізнесу. Ми зацікавлені в інвестиціях нідерландських компаній та їхній експертизі в агросекторі, ІТ та енергетичному обладнанні. Зі свого боку готові ділитися досвідом швидкої відбудови та захисту критичної інфраструктури. Розповів про напрацьований Урядом механізм страхування воєнних ризиків – він потрібен, щоб бізнес міг працювати та інвестувати в Україні", – написав прем'єр.

Також Корецький анонсував, що у середу міністр економіки України підпише з нідерландським колегою декларацію про наміри щодо поглиблення економічної співпраці та підтримки промислової стійкості України, а також розвитку "Промислового Рамштайну".

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/972