РФ вдарила по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині, поранено клієнта – СЕО "Нафтогазу"

РФ вчергове атакувала автозаправний комплекс "Укрнафти", внаслідок чого осколкові поранення отримав її клієнт, повідомив тво голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Цього разу ворожий БПЛА влучив по території АЗК на Дніпропетровщині. На жаль, внаслідок атаки постраждав клієнт, який дістав осколкові поранення", – йдеться у повідомленні у Facebook Федоренка у середу.

За його словами, постраждалий перебуває у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.

Федоренко додав, що на місці атаки працює поліція.

"Ми оцінюємо масштаби пошкоджень і будемо визначати подальші дії щодо роботи станції", – підкреслив він.

Як повідомлялося, РФ уже атакувала кілька десятків АЗК "Укрнафти "в різних регіонах України.