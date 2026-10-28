Удари РФ по кількох об'єктах обмежили резервне заживлення у Конотопі, прогнозів про відновлення е/е немає

Роботи з відновлення електропостачання у Конотопі (Сумська обл.), де після удару РФ у ніч на 24 жовтня частина мешканців п'яту добу без світла, ведуться безперервно, але пошкодження одразу кількох енергооб'єктів суттєво ускладнили їх та обмежили можливості резервного заживлення, повідомило АТ "Сумиобленерго".

"Конотоп: роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно. Продовжуємо працювати над відновленням стабільного електропостачання для тієї частини споживачів, які залишаються без світла після атаки РФ на енергооб'єкти у ніч на 24 жовтня", – йдеться в повідомленні "Сумиобленерго" у Facebook у середу станом14.20.

Водночас оператор системи розподілу пояснив, що "ворог пошкодив кілька енергетичних об'єктів, суттєво ускладнивши відновлення електропостачання та обмеживши можливості резервного заживлення споживачів".

Обленерго зазначило, що з міркувань безпеки не може розголошувати етапи відновлення та деталі робіт, адже ця інформація може дати ворогу уявлення про поточний стан енергосистеми у цьому енерговузлі.

Зі свого боку мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі у своєму Facebook після 13:00 підкреслив, що прогнозів по відновленню електропостачання досі немає.

"Немає прогнозів по електриці. Все місто у генераторах. Воно забезпечене ними на 100%", – сказав Семеніхін.

Він також повідомив, що потреба в пальному для генераторів на найближчі дні становить 400 тонн, з яких 20 тонн мають виділити з обласного резерву.

Семеніхін закликав містян користуватися пунктами незламності, зазначивши, що допомогу можна отримати також у кафе та інших бізнес-точках міста.

При цьому мер наголосив, що тепло у місті буде.

Водночас у коментарях під його постами користувачі скаржаться на відсутність генераторів на деяких пунктах незламності та якість води у кранах.

Як повідомлялося, станом на 12:00 середи за повідомленням Міністерства енергетики України, на Сумщині, зокрема, у місті Конотоп енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів після попередніх російських атак, роботи з відновлення продовжуються.