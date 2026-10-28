"Філіп Морріс Україна" впровадила віддалений моніторинг вітрин у ритейлі за допомогою камер для оптимізації роботи торгточок

Компанія "Філіп Морріс Україна" запровадила рішення з віддаленого аналізу торговельних вітрин у деяких точках роздрібної мережі за допомогою камер, що дає змогу оцінювати стан презентації продукції та реагувати на потреби ритейлу без обов'язкового фізичного візиту представників компанії.

"У деяких точках у нас є вже камери, які показують, що відбувається на вітрині і що потрібно змінити, які речі потрібно покращити або на що потрібно реагувати. Раніше, щоб вирішити такі питання, потрібен був фізичний візит нашого представника у торгову точку, а зараз ми можемо робити це віддалено", – повідомив генеральний директор компанії Артем Конік під час конференції TECHNOVATION у межах Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) у Києві у вівторок.

За його словами, ця технологія є частиною ширшої цифрової екосистеми для роботи з роздрібними партнерами, яка наразі об'єднує понад 25 тис. ритейлерів та забезпечує оперативну комунікацію щодо продуктів і сервісів по всій країні, зокрема у прифронтових регіонах.

Конік зазначив, що у рамках трансформації бізнесу та переходу від консервативного тютюнового виробництва до технологічних категорій компанія побудувала цифрову інфраструктуру, яка включає аналітику великих масивів даних із залученням інструментів штучного інтелекту. Це дає змогу опрацьовувати близько 2,8 млн звернень споживачів на рік, забезпечувати 1 млн доставок та прогнозувати потребу у сервісному обслуговуванні чи заміні пристроїв.

Як повідомлялося з посиланням на дані НКЦПФР, "Філіп Морріс Україна" у січні-червні 2026 року скоротила виручку у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 4 млрд 405,9 млн грн, проте збільшила чистий прибуток удвічі – до 463,4 млн грн. Скорочення виручки у компанії пояснили зростанням частки нелегального ринку сигарет, яка, за даними "Kantar Україна", становить близько 19,8%, а також високою базою порівняння першого півріччя 2025 року через тогочасні регуляторні зміни щодо місткості пачок.

"Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши $30 млн. Наприкінці січня 2026 року внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики компанії із попередньо оціненими збитками у $16 млн, а в ніч на 8 липня через обстріли компанія втратила склад готової продукції у Києві.