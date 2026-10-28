"Нафтогаз" переніс судову боротьбу з Росією в Арктику – WSJ

"Нафтогаз" переніс судову боротьбу з Росією в Арктику, створивши унікальний прецедент для світу у вигляді арешту російського судна, пише американський The Wall Street Journal.

"Арешт російського судна "Профессор Молчанов" на архіпелазі Шпіцберген став результатом багаторічної юридичної кампанії НАК "Нафтогаз України" і може відкрити шлях до компенсацій іншим власникам активів, експропрійованих Росією", – зазначили у виданні.

За даними WSJ, "Нафтогаз" разом з юридичною компанією Covington&Burling веде глобальний пошук російських державних активів, які можна стягнути у рахунок арбітражного рішення щодо кримських активів компанії.

Як пише видання, компанія вже домоглася арешту російської нерухомості у Фінляндії та Австрії. WSJ зазначає, що на судно, яке ходило з Мурманська до селища Баренцбург, звернули увагу юристи норвезької Wikborg Rein, що представляє "Нафтогаз" у Норвегії. Вони встановили, що на нього не поширюється державний імунітет, і заздалегідь підготували звернення до суду до прибуття судна на архіпелаг.

"Арешт провели 2 вересня на підставі ухвали окружного суду Нор-Тромс", – пише WSJ.

Співрозмовники видання серед юристів вважають, що вказаний арешт разом з рішенням трибуналу в Гаазі створює прецедент для інших постраждалих від російської експропріації.

Як наголосив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко, значення арешту виходить за межі вартості судна. За його словами, компанія продовжуватиме пошук російських активів у світі, доки присуджену компенсацію не буде виплачено в повному обсязі.

Як повідомлялося, у 2019 році арбітражний трибунал у Гаазі визнав, що РФ незаконно експропріювала кримські активи "Нафтогазу". У квітні 2023 року трибунал присудив компанії $4,2 млрд компенсації плюс відсотки, загалом понад $5 млрд.