Ukraine Donor Platform було б добре трансформувати в інституцію на зразок ECA часів Плану Маршала – Рашкован

Ukraine Donor Platform, яка була створена рішенням лідерів країн G7 від грудня 2022 року та працює з січня 2023 року, непогано працює як координаційний механізм зовнішнього фінансування України, але її слабке місце полягає у відсутності повноважень ухвалювати рішення, вважає заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонду (МВФ) Владислав Рашкован.

"Водночас дехто, зокрема, і я, працює над тим, щоб платформа переросла в інституцію на зразок Economic Cooperation Administration часів Плану Маршалла. Така агенція могла б координувати реконструкцію ззовні та акумулювати розпорошену у світі експертизу", – сказав Рашкован в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на полях Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, що пройшли у Бангкоці 12-18 жовтня.

"Організація мала б працювати на Україну 365 днів на рік, а не лише під час зустрічей платформи раз на 50-60 днів, мати власний бюджет і фінансувати технічну допомогу", – додав представник України у МВФ.

За його словами, сьогодні Ukraine Donor Platform – це радше майданчик для обміну інформацією, тоді як рішення й надалі ухвалюють лідери або щонайменше міністри фінансів G7. Наразі планується 18-та зустріч за участю 25 країн і майже 10 міжнародних фінансових інституцій. Поки платформа більше обговорює бюджетне фінансування, ніж реконструкцію, але може стати основою для її подальшого планування, саме основою, зауважив Рашкован.

Він також наголосив на важливості ретельної координації партнерів, бо у реконструкції України буде багато каналів та інструментів фінансування, а не єдине джерело зовнішнього фінансування, як за Плану Маршалла, коли ще не існувало багатьох з нинішніх інституцій (Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, МВФ, тощо).

"Нам потрібні як загальні, так і вузькі знання, від аеропортів і залізниці до сучасних домобудівних комбінатів, а також досвід суспільного примирення й роботи з травмою… Нині дві країни можуть допомагати різним регіонам України в одній сфері, не координуючись між собою. Це веде до подвійних витрат і втрати досвіду, неприпустимої розкоші за наших масштабів реконструкції", – пояснив заступник виконавчого директора від України в МВФ.

Згідно інформації на сайті Ukraine Donor Platform, наразі є постійними членами є Україна, країни G7 та ЄС, тимчасовими членами – сім країн (Республіка Корея, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Польща та Естонія), спостерігачами – дев'ять країн (Латвія, Литва, Іспанія, Бельгія, Фінляндія, Швейцарія, Люксембург, Австрія та Ісландія), учасниками – вісім МФО та організацій (Банк розвитку Ради Європи, ЄБРР, ЄІБ, ОЕСР, Світовий банк, IFC, МВФ та ООН, яку представляє Адміністратор Програми розвитку ООН).



Повністю другу частину інтерв'ю з заступником виконавчого директора від України в МВФ Владиславом Рашкованом читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" https://interfax.com.ua/news/interview/1227277.html

Джерело: https://ukrainedonorplatform.com/