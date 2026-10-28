"Сентравіс" у III кв. після введення квот ЄС скоротив виробництво на 45% – СЕО

ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine, Нікополь Дніпропетровської обл.), що входить до холдингу Centravis Ltd., за підсумками липня-вересня поточного року після введення квот ЄС скоротив виробництво на 45% порівняно з попереднім кварталом – до 2,1 тис. тонн.

Згідно із пресрелізом у середу, загалом за січень-вересень 2026 року "Сентравіс" виробив 9,33 тис. тонн безшовних нержавіючих труб – на 6,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому констатується, що третій квартал став першим кварталом роботи компанії після запровадження з 1 липня нових квот ЄС на імпорт української сталевої продукції. Для безшовних нержавіючих труб квота виявилася на 42% меншою за торішні поставки до ЄС.

"Різке обмеження доступу до європейського ринку збіглося з посиленням воєнного тиску на країну. Остаточні квоти для України стали відомі лише у червні – за кілька тижнів до запровадження. Цього часу не могло вистачити, щоб знайти альтернативні ринки: така робота триває місяці, а то й роки. Тепер разом з безпековими, логістичними, енергетичними та іншими проблемами воєнного часу ми змушені прискорено шукати нових клієнтів у різних регіонах світу", – зазначив головний виконавчий директор "Сентравісу" Юрій Атанасов.

До запровадження квот компанія нарощувала випуск продукції: у січні-вересні виробництво зросло на 6,6%. Загалом у 2023-2024 роках щорічні темпи зростання виробництва "Сентравіс" сягали 12%.

Компанія у 2025 році виробила 13,77 тис. тонн безшовних нержавіючих труб, практично повторивши результат попереднього року.

"Поточний рік, імовірно, стане для нас найскладнішим із моменту повномасштабного вторгнення. Тому ми працюємо у кількох напрямах одночасно. Разом з урядом і нашими європейськими клієнтами домагаємося перегляду квоти в діалозі з Європейською комісією. Також виходимо на нові ринки: у жовтні та листопаді беремо участь у чотирьох міжнародних виставках із власною експозицією, зокрема, представили продукцію на OFFSHORE KOREA 2026 у Пусані", – підкреслив Атанасов.

Виробничі потужності "Сентравісу" розташовані у Нікополі та Ужгороді. Компанія також має офіси продажів у США, Німеччині, Італії, Швейцарії, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Сентравіс" засновано 2000 року, входить до десятки найбільших виробників безшовних неіржавних труб у світі. Його основні виробничі потужності розташовані в Нікополі (Дніпропетровська обл.). У 2023 році відкрилася філія компанії в Ужгороді.

Холдинг Centravis Ltd. створено на базі ЗАТ "Нікопольський завод неіржавних труб", сервісних і торговельних компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС". Його акціонерами є члени родини Атанасових. У власності Centravis Ltd. перебуває 100% акцій ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн".