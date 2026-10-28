Українська Swarmer повідомила про придбання частини інтелектуальної власності українського виробника дронів Vataga Drone

Український оборонний стартап Swarmer, який у березні цього року вийшов на IPO на Nasdaq (тікер SWMR) оголосив про підписання угоди щодо придбання частини об'єктів інтелектуальної власності української оборонно-технологічної Vataga Drone (Vataga).

Згідно із релізом Swarmer, після завершення угоди генеральний директор Vataga Максим Мельник і 14 фахівців із команди розробки апаратного забезпечення приєднаються до Swarmer, тоді як Vataga продовжить свою діяльність як незалежна виробнича компанія.

Зазначається, що угода, яка передбачає розрахунок грошовими коштами та частками в капіталі, надасть Swarmer права на портфель інтелектуальної власності Vataga у сфері апаратного та програмного забезпечення, до якого входять проєкти планерів для FPV-дронів, обладнання для наземного керування, інструментарій для розробки, а також виробнича документація.

"Завдяки тому, що ми самостійно розробляємо перевірені у боях апаратні рішення, ми можемо створювати надійні комплексні системи. Ми раді вітати Максима Мельника та його талановиту команду інженерів у компанії Swarmer", – цитуються у релізі слова співзасновника компанії Swarmer Алекса Фінка.

Він наголосив, що спільним пріоритетом обох компаній стане масштабування застосування FPV-дронів та перехоплювачів, що працюють у складі рою, у реальних бойових умовах.

"Ми прагнемо поєднати наші можливості у розробці апаратного забезпечення з програмними рішеннями Swarmer, щоб створювати комплексні, наскрізні продукти", – додав у релізі Максим Мельник.

У вересні цього року, Swarmer оголосив про укладання угоди щодо придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів (НРК) та безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Ratel Robotics, вартість якої може скласти $224 млн.

Vataga Drone – українська оборонно-технологічна компанія, заснована у 2023 році, головний офіс якої розташований у Києві. Компанія спеціалізується на проєктуванні та виготовленні ударних FPV-дронів, власної електроніки для ініціювання боєприпасів, а також розробляє системи перехоплення безпілотників.

Українську компанію Swarmer заснували Сергій Купрієнко та Алекс Фінк у травні 2023-го. Заявлена штаб-квартира та офіс маркетингу та продажів – Остін (Техас, США), тоді як інженерні підрозділи розподілені між офісами у Києві (Україна) та Варшаві (Польща). У холдинговій структурі компанії "дочірні" підприємства в Україні, Польщі та Естонії.

Основні сфери діяльності компанії включають автономну координацію рою, інтеграцію багатодоменних безпілотних систем, спільну автономію на базі ШІ, програмне забезпечення для командування та управління розподіленими роботизованими операціями, йдеться у релізі. Крім того, клієнтами компанії є виробники дронів, які ліцензують програмне забезпечення Swarmer для інтеграції зі своїми апаратними платформами.

Swarmer у другому кварталі 2026 року збільшив чистий збиток з $1,6 млн до $7,3 млн порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як виручка зросла з $138,2 тис. до $216 тис.

Виручка Swarmer у 2025 році скоротилася до $0,31 млн з $0,33 млн роком раніше, а чистий збиток збільшився до $8,53 млн з $2,07 млн.