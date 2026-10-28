Обсяг іпотечного кредитування в Україні у серпні збільшився на 6,7% відносно липня – НБУ

Банки України у серпні 2026 року видали 722 іпотечних кредити на суму 1,54 млрд грн, що на 6,7% більше, ніж у липні, коли було видано 710 кредитів на 1,44 млрд грн, свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України (НБУ).

"Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 11%", – прокоментував ситуацію регулятор.

Згідно із даними центробанку, порівняно з серпнем 2025 року обсяг виданих позик збільшився на 5,5%.

Як уточнює Нацбанк, серед 38 опитаних банків, що разом формують понад 95% валового іпотечного портфеля, у вересні нові кредити видавали 11 банків.

На первинному ринку житла у серпні було укладено 393 угоди на суму 839,2 млн грн проти 367 на 730,4 млн грн у липні. На вторинному – 329 угод на 702,4 млн грн проти 343 на 714,0 млн грн відповідно.

Середньозважена ефективна ставка на первинному ринку у серпні 2026 року збільшилась до 7,7% річних (7,64% у липні), тоді як на вторинному ринку знизилася до 10,0% (10,06%).

Дані опитування свідчать, що найбільше іпотечних кредитів у серпні видано у Києві та Київській області – 348 на загальну суму 793 млн грн, або 51,5% загального обсягу. Далі йдуть Львівська область – 61 кредит на 141 млн грн, Івано-Франківська – 35 млн грн на 67 млн грн та Рівненська – 25 млн грн на 56 млн грн.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/stability/mortgage

https://t.me/nbu_ua/4263