Мови про відновлення постачання газу з РФ в ЄС бути не може – Єврокомісія

Європейська комісія знову заявляє, що після завершення війни, яку проти України веде РФ, відновлення постачання російського газу на ринки Європейського союзу та роботи газогону "Північний потік", як про це наразі за повідомленнями ЗМІ активно обговорюють США та РФ, не відбудеться.

Таку позицію Європейської комісії в черговий раз зазначила головна речниця інституції Паула Піньйо. "У нас діє законодавство, яке унеможливлює відновлення імпорту викопного палива, зокрема газу, з Росії", – нагадала вона.

Піньйо вказала, що ця позиція "декілька разів останнім часом була дуже чітко озвучена президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема, минулого тижня на пленарному засіданні Європейського парламенту, а до того на полях засідання Європейської ради".

"Вона говорила саме про санкції, запроваджені через війну, і дуже чітко заявила: енергетичні санкції залишатимуться чинними, доки Росія не припинить цю війну. Отже, позиція абсолютно зрозуміла. Ми надто добре знаємо, якою є прихована ціна залежності від Росії у сфері викопного палива. Росія використовувала його як зброю, і ми вже заплатили за це високу ціну. Ми про це не забуваємо", – наголосила головна речниця ЄК.

За словами Піньйо, в ЄС усвідомлюють, "незалежно від того, чи є війна, чи ні, якою є ціна нашої залежності від імпорту викопного палива з Росії, і ми вже сплачуємо цю ціну".

У свою чергу речниця Європейської комісії з питань енергетики Анна-Каіса Ітконен вказала, що в ЄС діє законодавство в межах плану REPowerEU, яке "не прив'язане ні до санкцій, ні до будь-яких інших геополітичних подій". "Тож, хай що станеться, ми поступово витісняємо російський газ і скраплений природний газ з європейського ринку, і останні поставки мають припинитися до кінця наступного року", – деталізувала вона.