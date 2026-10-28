Перший в Україні магазин Pepco відкрито у в ТРЦ Respublika Park

Pepco, один із провідних європейських дискаунтерів, у середу відкрив перший в Україні магазин у столичному ТРЦ Respublika Park.

"Сьогодні ми відкрили перший магазин Pepco в Україні. Це важливий день для нашої команди та великий крок у розвитку Pepco на українському ринку. Попри всі виклики, складні обставини та невизначеність, ми змогли перетворити плани на реальність. За цим відкриттям стоїть величезна робота, наполегливість і відданість справі багатьох людей, які вірили в цей проєкт і рухалися вперед навіть тоді, коли було непросто", – прокоментував Head of Expansion (керівник з розвитку мережі) Pepco в Україні Іван Омельченко.

Згідно з офіційним сайтом мережі, на 30 жовтня заплановано ще два відкриття – у ТРЦ Retroville та Dream Yellow.

Як повідомляла пресслужба RDA, окрім Києва, до кінця року заплановано відкриття у Bukovyna Mall у Чернівцях та Podolyany Mall у Тернополі. Ще понад 20 додаткових локацій для Pepco наразі перебувають на фінальній стадії затвердження.

Pepco – один із провідних європейських дискаунтерів широкого профілю, з головним офісом у Познані (Польща). Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 19 країнах. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).

https://lnkd.in/p/dVDuwpRn

https://www.linkedin.com/posts/company-rda_a-year-ago-some-might-have-said-now-is-activity-7518351775113019392-FFwO?rcm=ACoAAAsnpJABKLQTpoYoCxt7WoHZfAfCTwjWmAQ

https://pepco.ua/