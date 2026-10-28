Лондон продовжив дозвіл на ведення бізнесу з болгарськими "дочірніми компаніями" ЛУКОЙЛу до 26 лютого 2027р

Управління з питань застосування фінансових санкцій казначейства Великої Британії (OFSI) продовжило до 26 лютого 2027 року ліцензію, термін дії якої закінчується 29 жовтня 2026 року, на здійснення операцій із болгарськими структурами "ЛУКОЙЛу" в рамках накладених санкційних обмежень.

Згідно з повідомленням відомства, йдеться про взаємодію з компаніями Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD та Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.

Велика Британія 15 жовтня 2025 року внесла "ЛУКОЙЛ" до санкційного списку, зобов'язавши завершити всі транзакції з компанією до 29 листопада. Потім, 14 листопада, OFSI видало ліцензію на продовження діяльності до 14 лютого 2026 року, пізніше продовживши цей термін до 13 серпня, а потім – до 29 жовтня.

Американський Мінфін 22 жовтня 2025 року включив "ЛУКОЙЛ" до санкційного списку, видавши ліцензію на згортання операцій, термін дії якої також неодноразово переносив. Незабаром НК оголосила про намір продати закордонні активи. Наразі ведуться переговори з потенційними покупцями.

Російська компанія розпочала діяльність у Болгарії в жовтні 1999 року, ставши власником контрольного пакета акцій НПЗ у Бургасі потужністю 8,8 млн тонн. Вона також керує мережею з понад 500 АЗС у країні. Через заборону на імпорт російської нафти до ЄС протягом останніх трьох років діяльність "ЛУКОЙЛу" в Болгарії була ускладнена. Компанія заявляла, що розпочала роботу з перегляду стратегії підприємств групи на території країни, включно із можливістю продажу бізнесу.

Як повідомлялося, 14 листопада 2025 року Національні збори Болгарії ухвалили закон про введення зовнішнього управління щодо компаній "ЛУКОЙЛ Нефтохім Бургас АД", "ЛУКОЙЛ Болгарія ЕОД" та інших підприємств групи "ЛУКОЙЛ" у країні. У зв'язку з цим управління відповідними компаніями було передано спеціальному комерційному керуючому з 17 листопада 2025 року. З метою захисту своїх прав та законних інтересів 19 лютого 2026 року компанія Litasco SA, що базується в Женеві, входить до групи "ЛУКОЙЛ" та є безпосереднім акціонером LUKOIL Neftohim Burgas AD і LUKOIL Bulgaria EOOD, надіслала Болгарії повідомлення про те, що вважає запровадження зовнішнього управління щодо активів компанії експропріацією без компенсації та може звернутися до суду.