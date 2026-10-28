"Газмережі" запускають персональний супровід бізнес-кліентів

ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") запускає персональний супровід бізнес-клієнтів, повідомила компанія у середу.

"Газмережі" запроваджують новий формат роботи з юридичними особами – персональний супровід бізнес-клієнтів. Пілотний проєкт стартував на Київщині", – йдеться у її пресрелізі.

Уточнюється, що за кожним клієнтом закріплюватимуть менеджера, який координуватиме роботу всередині компанії та супроводжуватиме проєкт від першої консультації до його реалізації. Таким чином бізнес матиме єдиний контакт для вирішення питань, пов'язаних із газифікацією об'єкта.

"Персональний менеджер допомагатиме організувати необхідні етапи: консультацію, проєктування, будівництво, реконструкцію газових мереж, збільшення потужності та приєднання об'єкта", – пояснюється в пресрелізі.

Новий формат також передбачає супровід проєктів з підключення виробничих об'єктів, комерційних приміщень, котелень, технологічного обладнання, газопоршневих і газотурбінних установок, когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів.

Як зазначила очільниця "Газмережі" Людмила Кіндер, завдання полягає в тому, щоб зробити взаємодію компанії з клієнтами простою і передбачуваною. Зокрема, клієнт не повинен розбиратися у внутрішній структурі компанії або самостійно шукати потрібний підрозділ – він має отримувати зрозумілу інформацію, знати, хто веде його питання, та бачити послідовність наступних кроків.

"За такими проєктами стоять інвестиції, нові робочі місця та додаткова енергетична стійкість підприємств і громад. Київщина стала першим регіоном, де ми запускаємо цей підхід", – доповнила вона.

Для отримання консультації юридичні особи можуть звернутися до найближчого підрозділу київської філії "Газмереж". Контакти персональних менеджерів розміщено на офіційних ресурсах філії.

Після завершення пілотного етапу персональний супровід бізнес-клієнтів планують запровадити в усіх підрозділах "Газмереж".

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого є розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

Наразі до структури компанії входять 22 регіональні газорозподільні підприємства.