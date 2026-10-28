Україна залучила ще $404,5 млн від Японії та Світового банку на розвиток системи охорони здоров'я – Корецький

Україна залучила ще 404,5 млн дол від Японії та Світового банку в межах проєкту THRIVE на розвиток системи охорони здоров'я, кошти вже надійшли до державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький

"$304,5 млн залучено завдяки фінансовій підтримці Уряду Японії, ще $100 млн – у формі кредиту від Міжнародної асоціації розвитку", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр нагадав, що проєкт THRIVE спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій, покращення якості та доступності медичних послуг.

За його словами, загалом Україна вже отримала 701,7 млн дол у межах проєкту.