Рада схвалила у 1-му читанні держбюджет-2027 із доходами 5,65 трлн грн та видатками 7,3 трлн грн

Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №16000/П про проєкт державного бюджету на 2027 рік із дефіцитом майже 1,7 трлн грн.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання в середу рішення підтримали 239 нардепів, проти - 25 (з них 19 із фракції "Європейська солідарність), утрималися - 26 (з них 17 з "Батьківшини").

Нардепи підтримали низку правок до документу, зокрема, доручення уряду розглянути можливість не переглядати прожитковий мінімум для отримання безкоштовного харчування в дитсадках, опрацювати спрямування дивідендів Укрфінжитла на програми забезпечення українців житлом, поширення фінпідтримки на с/г виробників, що релокувалися із зони бойових дій, збільшення обсягу держгарантій на виробництво систем озброєння та ППО, зрівняння умов виходу на пенсії для всіх категорій громадян, спрямування залишків освітньої субвенції з 2026 року на оперативні потреби у сфері освіти, щодо житла для ВПО, залишення реверсної дотації органам місцевого самоврядування, а також залишення органам місцевого самоврядування 64% ПДФО.

Правка щодо заборони виплати Національного кешбеку з програми підтримки розвитку виробництва набрала 295 голосів, заборона сплати коштів за програму з держбюджету - 284 голоси (за необхідного мінімуму 226 голосів).

Крім того, підтримано правки щодо розгляду урядом підвищення виплат для ВПО, окладу судексперта на рівні мінімум 10 прожиткових мінімумів, обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад держбанків та підприємств, перегляд субвенції на розрахунки за природний газ, виключення доручення уряду передачі академій наук до профільних міністерств, доручення опрацювати уряду підвищення грошового забезпечення військовослужбовців з 1 січня 2027 року, підвищення зарплат працівникам нацбібліотек (доручення уряду), збільшення видатків на страхування воєнних ризиків для бізнесу без конкретної суми,

Парламентарі не підтримали низку правок до документа. Зокрема, не вистачило голосів на поправку 611 щодо заборони перераховувати гроші від угод зі слідством приватним фондам і спрямовувати їх понад суму завданої шкоди до спецфонду держбюджету на грошове забезпечення військових ЗСУ. Також не вистачило голосів на поправку 1003, вона передбачала встановлення на 2027 рік обмеження зарплат чиновників, нардепів, суддів, прокурорів та працівників НБУ на рівні 80 тис. грн на місяць. Обмеження не поширюється на осіб, залучених до оборони України.

Ключовим напрямом державних видатків залишається сектор оборони та безпеки, на який спрямують 4,89 трлн грн, що становить близько 66,8% усіх видатків і майже на 12% перевищує рівень 2026 року. Зокрема, 1,73 трлн грн або 35,7% цієї суми становлять ресурси від європейських партнерів на озброєння та техніку, які обліковуватимуться у спеціальному фонді із можливістю надходження в натуральному вигляді.

Розрахунки документа базуються на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 1,3% та підсумковою інфляцією 8% на кінець року. Власні надходження бюджету оцінюють у 3,2 трлн грн, що на 265,9 млрд грн більше проти показників 2026 року. Основне прирощення забезпечать надходження від ПДВ (+167,2 млрд грн), ПДФО (+106 млрд грн) та акцизних зборів (+48,7 млрд грн). Водночас понад 131 млрд грн запланованих доходів розраховано за умови ухвалення законодавчих змін щодо підвищення ставки ПДВ на 1 в.п. та акцизу на пальне на 4 в.п. Ще 52,5 млрд грн передбачено за умови пролонгації 50% податку на прибуток банків та ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, а близько 12 млрд грн - за рахунок зміни оподаткування міжнародних посилок.

Для покриття фінпотреб уряд планує залучити 544,4 млрд грн через випуск ОВДП, що перевищує торішній план на 125 млрд грн. Загальна потреба у зовнішній допомозі для виконання обов’язкових видатків становить $52,6 млрд, із яких міжнародні партнери наразі підтвердили $20 млрд, а ще $32,6 млрд залишаються непокритими.

Серед цивільних видатків пропонується спрямувати кошти на соцзахист (540,3 млрд грн, зростання на 72,6 млрд грн), обслуговування боргових зобов'язань (474,1 млрд грн, скорочення на 39,1 млрд грн), освіту (328,5 млрд грн, +50,8 млрд грн) та медичну галузь (292,5 млрд грн, +35 млрд грн). На підтримку регіонів та енергетичну інфраструктуру передбачено 133,6 млрд грн, включно з 60 млрд грн на регіональні плани стійкості, 30,4 млрд грн дотацій постраждалим громадам і 18,2 млрд грн компенсації різниці в тарифах.

Як повідомлялося, урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає доходи на наступний рік в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік. Загальний обсяг видатків запропонований на рівні 7,27 трлн грн, що на 864,9 млрд грн, або на 13,5% перевищує показники держбюджету-2026.