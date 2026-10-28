Україні поки бракує спільного бачення повоєнної країни як частини моделі її реконструкціїї – Рашкован

Гроші для відновлення України після агресії Росії, потребу в яких Світовий банк наразі оцінює в $588 млрд, треба розглядати як частину ширшої моделі та інституційної архітектури реконструкції, важливим елементом якої є бачення повоєнної країни, вважає заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонду (МВФ) Владислав Рашкован.

"Воно (бачення) має бути спільним і поділятися більшістю українців. Відверто кажучи, такого бачення у нас поки немає", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на полях Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, що пройшли у Бангкоці 12-18 жовтня.

Рашкован зауважив, що МВФ не формує такого бачення, бо завданням Фонду є забезпечити поточну макрофінансову стабільність: запобігти високій інфляції, різкій девальвації, кризам у банківському секторі, бюджеті та платіжному балансі.

"Для цього проводять структурні реформи, але загалом це лише основа для подальшого розвитку. Дехто критикує українську програму МВФ за недостатню амбітність. Але її мета полягає в підтриманні нашої життєстійкості", – пояснив представник України у Фонді.

За його словами, для формування ширшого бачення є ініціатива "Економіка майбутнього", започаткована урядом та Мінекономіки України, в якій МВФ бере участь як аналітик, а не стратег. "Світовий банк допомагає активніше, але ключова роль належить українській владі та суспільству", – зазначив Рашкован, який багато років опікується питання реконструкції України.

Він додав, що є також цікава дискусія навколо Prosperity Plan – Плану процвітання: якою має стати Україна після війни та скільки фінансування й інвестицій потрібно, щоб вона стала новим європейським тигром.

"Утім, ані він, ані "Економіка майбутнього" поки не є планом Маршалла. Це радше ідеї, які треба розвивати. Адже гроші вирішують не все: потрібна інституційна архітектура, здатна підтримувати реконструкцію впродовж кількох політичних циклів в Україні та країнах-партнерах", – наголосив заступник виконавчого директора в МВФ.

Він додав, що українська відповідальності за процес, Ukraine ownership, є одним з ключових принципів, на якій має бути побудована реконструкція. "Ніхто не дбатиме про нас більше, ніж ми самі, і ніхто замість нас не сформує бачення майбутнього України", – пояснив Рашкован.

Експерт зауважив, що бачення треба втілити у стратегіях. "Ми вже маємо багато регіональних і секторальних стратегій, можливо, навіть забагато. Їх потрібно узгодити. І знову ж таки, важливо не лише мати стратегії, а й жити за ними. Усі вони мають вести до реалізації спільного бачення", – зазначив заступник виконавчого директора в МВФ.

На його переконання, реконструкція є завданням не на день чи кілька місяців, а на десятиліття, якщо не на покоління, тож її потрібно планувати й заздалегідь будувати необхідні інституції.

Передумовами реконструкції окрім програми МВФ, яка зосереджена на макрофінансовій стабільності, без якої неможливо планувати довгострокові інвестиції, він також назвав безпекові гарантії.

В той же час представник України в МВФ вважає, що завершення війни не є обов'язковим для початку реконструкції: "Ми вже багато відбудовуємо попри війну. Не в тих масштабах, яких хотілося б, але на відбудову вже витрачено мільярди доларів".

Серед інших елементів моделі реконструкції він також назвав євроінтеграцію, бо якщо Україна йде до Європейського Союзу, то реконструкцію слід планувати за його стандартами.

Щодо фінансування, то Рашкован констатував, що сьогодні вже існує чимало таких інструментів: інвестиційний компонент Pillar 2 у межах Ukraine Facility; European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine обсягом EUR 1 млрд під управлінням Dragon Capital та Amber Infrastructure; проєкти DFC та IFC; ресурси Європейського інвестиційного банку і ЄБРР; Co-Investment Platform, що об'єднує 19 агенцій фінансування розвитку з різних країн.

"Усі вони працюють для України, але до необхідних масштабів нам ще далеко. Треба розуміти: ймовірність того, що всі $588 млрд надійдуть із публічних коштів міжнародних партнерів, дорівнює нулю. Історичний досвід свідчить, що 75-85% становитимуть приватні кошти", – сказав представник України в МВФ.

Він уточнив, що зазвичай приватні інвестиції приходять значно пізніше за донорське фінансування, тому нині Україна більше орієнтується на донорські ресурси.

Нарешті Рашкован наголосив на важливості проведення структурних реформ, щоб залучити приватний капітал, у тому числі захисті права власності, продовженні земельної та антикорупційної реформи. Він нагадав, що Чехія та Польща залучили більшість приватних інвестицій ще до вступу до НАТО та ЄС, завдяки високим очікуванням інвесторів.

"Якщо світ очікуватиме вступу України до ЄС, а ми збережемо темп реформ, це може повторитися і в нас, особливо в умовах френдшорингу, перенесення виробництва й закупівель до геополітично дружніх країн", – вважає експерт.

"Якщо об’єднати всі ці елементи в єдину модель; якщо МВФ разом із міжнародними партнерами забезпечить основу; уряд із партнерами доопрацює «Економіку майбутнього» або Prosperity Plan; а українська влада й громадські організації зроблять усе для прискорення вступу до ЄС, будуть і гроші, і проєкти, і повернення людей, і відбудова України. Іншого варіанта немає. Успішний досвід реконструкцій у світі доводить, що необхідного результату можна досягти", -- підсумував Рашкован.