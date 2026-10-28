"Нафтогаз" та Держдеп США підписали меморандум про співпрацю у видобутку вуглеводнів – глава компанії

Група "Нафтогаз" і Державний департамент США домовилися про партнерство у нафтогазовому секторі, яке передбачає залучення американських компаній до видобутку вуглеводнів в Україні, повідомив тво голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Спільно підписали Меморандум, що розширює нашу співпрацю та відкриває нові можливості для України із залученням американських інвестицій. Документ створює рамку для залучення американських компаній, їхніх технологій і досвіду до проєктів, які дозволять збільшити видобуток та підвищити ефективність роботи галузі", – написав Федоренко у Facebook у середу.

Він пояснив, що Сполучені Штати є світовим лідером у нафтогазовій галузі, а американські компанії мають унікальні технології, досвід і, головне, можливості інвестувати, а спільні проєкти виведуть бізнес-відносини між країнами на новий рівень.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що наступний крок – залучення потенційних інвесторів до переговорів і перетворення співпраці на конкретні інвестиційні проекти.

Генеральний дирекор АТ "Укргазвидобування" Юрій Ткачук зі свого боку зазначив, що співпраця в рамках меморандуму передбачає можливості для спільної розвідки, стратегічного планування, оптимізації видобувних ресурсів, залучення американських та міжнародних співінвесторів, а також розвитку професійного потенціалу й передачі знань.

"Для "Укргазвидобування" така співпраця підсилить технологічну спроможність, підвищить ефективність виробництва та нарощення видобутку природного газу і рідких вуглеводнів", – підкреслив Ткачук.