РФ може запропонувати США "економічний шлюб" в обмін на енергоресурси – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що РA може запропонувати США угоду, яку він назвав "економічним шлюбом", використовуючи свої енергетичні ресурси, а домовленості щодо постачання дизельного пального можуть відкрити шлях до подальших угод між країнами.

"Росія розуміє, що вони, на відміну від інших країн світу, мають такі природні ресурси, можливості, запаси і таке вертикальне управління всім цим, що можуть дійсно запропонувати Америці своєрідний "економічний шлюб" – як би прикро це не звучало. Навряд такий "шлюб" може бути вигідний Америці в довгостроковій перспективі, бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але десь на короткому шляху – може здаватися, що можуть бути вигоди", – сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

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