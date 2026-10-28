GORO розпочав будівництво Mountain Centre у Львівській області із залученням кредиту в EUR6 млн у банку "Південний"

Всесезонний гірський курорт GORO Mountain Resort розпочав будівництво багатофункціонального центру Mountain Centre, для фінансування будівництва компанія уклала угоду з банком "Південний" про відкриття кредитної лінії на EUR6 млн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі проєкту.

Mountain Centre площею 5800 кв. м збудують на вершині гори Високий Верх (поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка Львівської обл.), поруч із верхньою станцією гондольної канатної дороги. Це буде перший в Україні комплекс, який об'єднає гастрономічні, культурні, відпочинкові та сервісні простори на вершині гори.

Загальний бюджет об’єкту оцінюється від €9 млн., відкриття планується у 2028 році.

Архітектурну концепцію Mountain Centre представили у березні 2026 року. Тепер проєкт перейшов до етапу будівництва, дозвіл на яке отримано на початку жовтня. Двоповерхова будівля площею близько 5,8 тис кв. м матиме три функціональні рівні. На нижньому поверсі розміститься культурно-мистецький простір із конференц-залою-трансформером для проведення подій, презентацій та освітніх програм. Основний рівень займе гастрономічний фудхол приблизно на 1000 місць, а на верхньому працюватиме ресторан на 250 гостей із панорамними краєвидами на Карпати. У комплексі також передбачені дитяча кімната, лижна школа, медпункт та інші сервіси. Поруч облаштують лаунж-бар із відкритою терасою площею понад 1 тис кв. м, оглядові зони та арт-об'єкти. Mountain Centre працюватиме протягом усього року.

Для реалізації проєкту GORO уклав цільову кредитну угоду з банком "Південний" на EUR6 млн.

Як наголосили у пресслужбі проєкту, будівництво Mountain Centre відбувається паралельно з реалізацією інших інфраструктурних об'єктів GORO Mountain Resort у Славській громаді Львівської області. Зокрема, тривають роботи зі спорудження першої в Україні гондольної канатної дороги Doppelmayr D-Line протяжністю 2,8 км, облаштування гірськолижних трас і системи штучного засніження. Також біля нижньої станції гондольної дороги будується багатофункціональний комплекс Welcome Centre. Відкриття першої черги GORO Mountain Resort заплановане на липень 2027 року. Mountain Centre прийме перших гостей у 2028 році.

GORO Mountain Resort – всесезонний гірський курорт, який будується у Славській громаді Львівської області. Відкриття першої черги заплановане на липень 2027 року. Загальна площа курорту становитиме близько 1200 га. Проєкт передбачає створення сучасної гірської інфраструктури з 41 лижною трасою загальною протяжністю 75 км, двома гондольними та 11 крісельними канатними дорогами, а також готелями, ресторанами, відпочинковими й культурно-освітніми просторами. Загальний обсяг інвестицій у розвиток GORO Mountain Resort оцінюється у $1,5 млрд. Із них близько $500 млн планується профінансувати коштом акціонерів і кредитних ресурсів, ще $1 млрд — залучити від зовнішніх інвесторів.

Банк "Південний" – один із найбільших банків України з приватним українським капіталом. За даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року із загальними активами 95,53 млрд грн банк "Південний" займав 13-те місце серед 59 банків України.