Мінфін завдяки значному попиту опустив 11-міс. ОВДП ще на 7-8 б.п., бенчмарк-ОВДП – на 21-23 б.п.

Міністерство фінансів України на аукціонах у вівторок попри очікуване збільшення Нацбанком у четвер облікової ставки з 16% до 16,5% вчергове знизило ставки за ставка "короткими" 11-міс. облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП): відсікання – до 14,95% з 15,03%, а середньозважену – до 14,94% з 15,01%.

Згідно із інформацією на сайті міністерства, хоча пропозиція була збільшена до 2 млрд грн (тут й далі за номіналом) з 1 млрд грн, попит зріс ще суттєвіше – до 8,98 млрд грн з 5,53 млрд грн.

В результаті Мінфін задовільнив повністю або частково 39 заявок з 59, хоча ставки в них були не вищими за рівень доходності на минулому аукціоні – 15,03% річних.

Також високий попит був зафіксований за 38-міс. бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати до 60% обов'язкових резервів: за традиційної пропозиції у 5 млрд грн він склав 15,34 млрд грн порівняно із 12,67 млрд грн на подібному аукціоні п'ять тижнів тому.

В результаті ставка відсікання була знижена відразу з 12,23% до 11,97%, а середньозважена – з 12,18% до 11,95% річних.

Мінфін задовільнив 11 з 19 заявок, діапазон ставок в яких був від 11,92% до 12,29%.

І лише на аукціоні з продажу 40-місячних облігацій ставки залишилися на тому ж рівні, що й на попередньому такому аукціоні чотирма тижнями раніше: відсікання – 16,5%, середньозважена – 16,49%.

За пропозиції 1 млрд грн попит склав 0,79 млрд грн, Мінфін відхилив 3 з 26 заявок на 0,2 млрд грн за ставками до 16,8% річних.

Як повідомлялося, Мінфін наприкінці вересня заявив, що намагатиметься утримувати ставки доходності внутрішніх запозичень попри затримку зовнішнього фінансування, що змусило його обмежити капітальні видатки, та чергове підвищення Національним банком облікової ставки з 15,5% до 16% річних.

В той же час напередодні цього аукціону міністр фінансів Сергій Марченко у виступі у Верховній Раді у зв'язку із бюджетною кризою ліквідності сказав, що Мінфін суттєво активізував запозичення на внутрішньому ринку.

"Вже ми практично виконали річний план запозичень, але ми нарощуємо запозичення для того, щоб мати достатню ліквідність, в першу чергу щоб здійснювати платежі соціальні і для сектору безпеки і оборони", – повідомив Марченко.