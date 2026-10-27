Молдова розраховує до осені 2027 року розпочати імпорт газу з Румунії

Молдова розраховує до осені наступного року отримувати румунський природний газ, заявив молдовський прем'єр-міністр Василе Тофан на спільній пресконференції зі своїм румунським колегою Лукою Нікулеску в Кишиневі у вівторок.

Відповідаючи на запитання про заплановані на наступний рік обсяги закупівлі природного газу в Румунії, Тофан сказав, що Молдова розраховує отримувати газ із родовища Neptun Deep (румунський сектор Чорного моря), яке планується ввести в експлуатацію влітку-восени 2027 року.

"Наразі Румунія видобуває близько 8 млрд кубометрів природного газу. З запуском Neptun Deep обсяги видобутого газу подвояться. Румунія стане країною Європейського Союзу, яка видобуває найбільший обсяг природного газу", – сказав він.

За словами Тофана, Молдові буде вигідно імпортувати румунський газ, видобутий у Чорному морі, з огляду на короткий транспортний шлях до республіки.

"Наприкінці літа наступного року, саме перед початком опалювального сезону, Республіка Молдова матиме румунський природний газ", – підсумував молдовський прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, молдовський прем'єр у вересні неодноразово заявляв про необхідність укладення довгострокових прямих контрактів на імпорт газу з виробниками на тлі чергового витка енергетичної кризи, через яку внутрішні тарифи на газ за два місяці зросли в 1,7 раза, країна також стикається з різким подорожчанням імпортованих нафтопродуктів.

З 2022 року Молдова закуповує газ на підставі біржових форвардних контрактів на хабі TTF у Нідерландах. У вересні-жовтні біржова вартість газу різко зросла, з 26 вересня в Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці. Зокрема, влада країни вже проводить переговори з Міненерго України щодо укладення довгострокових контрактів на імпорт українського природного газу.

Газове родовище Neptun Deep є спільним проєктом двох румунських компаній – OMV Petrom ("дочка" австрійської OMV) та Romgaz. Його запаси природного газу оцінюються в 100 млрд кубометрів. Очікується, що до кінця третього кварталу 2027 року видобуток досягне пікового рівня – 140 тис. барелів нафтового еквівалента на добу. Наразі вже розпочався процес укладення контрактів на постачання газу з цього родовища, зокрема і з Молдовою.