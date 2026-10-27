Норвегія надасть NOK500 млн на підтримку енергетики України – Шмигаль за результами зустрічі з Асландом

Норвегія виділяє 500 млн норвезьких крон ($54 млн) на підтримку енергетики України, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Як він зазначив у своєму повідомленні у Телеграм у вівторок, про це оголосив міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд під час зустрічі у Києві.

"За підсумками діалогу підписали Меморандум про посилення енергетичного партнерства. Документ оновлює Меморандум, укладений у червні 2024 року, та враховує нові пріоритети в енергетичній сфері, визначені стратегічним партнерством між Україною та Норвегією", – зазначив глава Міненерго України.

Він додав, що під час зустрічі обговорювалися основні напрями співпраці, зазначені у документі: відновлення та розвиток генеруючих потужностей, зокрема гідроенергетики та інших відновлюваних джерел енергії; розвиток децентралізованої генерації та систем накопичення енергії; підвищення надійності електропостачання, стійкості та гнучкості енергосистеми, а також співпрацю у газовій сфері.

"Окрема увага – залученню інвестицій у відбудову, розвиток і модернізацію енергетичної інфраструктури України", – підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго Норвегії, 27 жовтня під час візиту міністра енергетики Норвегії Тер'є Асланда в Україну було підписано угоду про співпрацю в енергетичній сфері, ключовими аспектами якої є поглиблення взаємодії, обмін досвідом та сприяння залученню приватних інвестицій в енергетичний сектор.

Міненерго пояснило, що домовленість про співпрацю в енергетичному секторі між Норвегією та Україною була досягнута ще у 2024 році, і тепер її було оновлено з урахуванням угоди про спільне стратегічне партнерство, підписаної у серпні 2026 року прем'єр-міністром країни Йонасом Гар Стьоре та президентом України Володимиром Зеленським (Еллісівська угода – ЕР).

Міністр наголосив, що Норвегія підтримує Україну відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну, і продовжуватиме робити свій внесок у підтримання виробництва енергії.

Як повідомлялося, Норвегія, зокрема, у травні 2026 року оголосила про надання EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України.