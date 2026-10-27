Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Норвегія та Україна підписали нову угоду про співпрацю в енергетиці

2 хв читати
Додати як джерело
Норвегія та Україна підписали нову угоду про співпрацю в енергетиці

 Норвегія та Україна підписали угоду про співпрацю в енергетичній сфері, серед ключових аспектів якої зазначено сприяння залученню приватних інвестицій в енергосектор, повідомило Міністерство енергетики Норвегії.

"Норвегія та Україна посилюють співпрацю в енергетичному секторі. Сьогодні під час візиту міністра енергетики Норвегії Тер'є Асланда в Україну було підписано угоду про співпрацю в енергетичній сфері", – йдеться у повідомленні на сайті міністерства у вівторок.

Там зазначається, що ключовими аспектами угоди є поглиблення взаємодії, обмін досвідом та сприяння залученню приватних інвестицій в енергетичний сектор.

Міненерго пояснило, що домовленість про співпрацю в енергетичному секторі між Норвегією та Україною була досягнута ще у 2024 році, і тепер її було оновлено з урахуванням угоди про спільне стратегічне партнерство, підписаної у серпні 2026 року прем'єр-міністром країни Йонасом Гар Стьоре та президентом України Володимиром Зеленським (Еллісівська угода – ЕР).

"Підписана сьогодні угода підкреслює, що Норвегія може багато чого запропонувати, але водночас може багато чому навчитися з українського досвіду щодо енергетичної готовності та захисту критичної інфраструктури. Ми прагнемо сприяти співпраці, яка зміцнить експертний потенціал обох країн", – прокоментував міністр енергетики Тер'є Асланд, слова якого наводяться у повідомленні.

Міністр наголосив, що Норвегія підтримує Україну відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну і продовжуватиме робити свій внесок у підтримання виробництва енергії.

Як повідомлялося, Норвегія, зокрема, у травні 2026 року оголосила про надання EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України.

Автори

Редактор · економіка
Редактор · Енергетика
#співпраця #енергетика #норвегія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Тема знерухомлених активів РФ присутня у контексті закриття потреби України у фінансуванні у 2027 р. – глава НБУ

Тема знерухомлених активів РФ присутня у контексті закриття потреби України у фінансуванні у 2027 р. – глава НБУ

Тема знерухомлених російських активів присутня у контексті потреби знайти підтверджені джерела для покриття "гепу" фінансування державного бюджету на…

Читати