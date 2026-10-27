Норвегія та Україна підписали нову угоду про співпрацю в енергетиці

Норвегія та Україна підписали угоду про співпрацю в енергетичній сфері, серед ключових аспектів якої зазначено сприяння залученню приватних інвестицій в енергосектор, повідомило Міністерство енергетики Норвегії.

"Норвегія та Україна посилюють співпрацю в енергетичному секторі. Сьогодні під час візиту міністра енергетики Норвегії Тер'є Асланда в Україну було підписано угоду про співпрацю в енергетичній сфері", – йдеться у повідомленні на сайті міністерства у вівторок.

Там зазначається, що ключовими аспектами угоди є поглиблення взаємодії, обмін досвідом та сприяння залученню приватних інвестицій в енергетичний сектор.

Міненерго пояснило, що домовленість про співпрацю в енергетичному секторі між Норвегією та Україною була досягнута ще у 2024 році, і тепер її було оновлено з урахуванням угоди про спільне стратегічне партнерство, підписаної у серпні 2026 року прем'єр-міністром країни Йонасом Гар Стьоре та президентом України Володимиром Зеленським (Еллісівська угода – ЕР).

"Підписана сьогодні угода підкреслює, що Норвегія може багато чого запропонувати, але водночас може багато чому навчитися з українського досвіду щодо енергетичної готовності та захисту критичної інфраструктури. Ми прагнемо сприяти співпраці, яка зміцнить експертний потенціал обох країн", – прокоментував міністр енергетики Тер'є Асланд, слова якого наводяться у повідомленні.

Міністр наголосив, що Норвегія підтримує Україну відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну і продовжуватиме робити свій внесок у підтримання виробництва енергії.

Як повідомлялося, Норвегія, зокрема, у травні 2026 року оголосила про надання EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України.