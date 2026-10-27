Виторг закладів Києва зріс на 1,3%, відвідуваність – на 0,9% після скорочення комендантської години

Виторг закладів Києва після скорочення комендантської години з 10 вересня в середньому зріс на 1,28%, а відвідуваність – на 0,88%, повідомляє сервісу автоматизації кафе і ресторанів Poster за результатами аналізу даних автоматизованих систем обліку.

Згідно із дослідженням, яке порівняло показники закладів за місяць до та після зміни графіка з урахуванням сезонності 2025 року, середній чек у столиці зростав на 0,66%. Аналітики зазначили, що попри продовження роботи громадського транспорту та окремих закладів до 23:00, ці зміни не стали помітним фактором зростання показників ресторанного бізнесу.

Водночас у період із 1 вересня до 18 жовтня 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року динаміка ринку в семи найбільших містах України виявилася неоднорідною. Виторг зріс у п'яти з семи міст: найбільше зростання зафіксовано у прифронтових Харкові (+20%) та Запоріжжі (+17%), тоді як у Києві він скоротився на 5%, а у Львові – на 2%.

Відвідуваність закладів впала у п'яти містах: найсуттєвіше в Києві (-20%), Львові (-17%) та Дніпрі (-14%). Зростання трафіку зафіксовано лише у Запоріжжі (+24%) та Харкові (+4%). Коментуючи результати дослідження,

Водночас середній чек зріс у всіх досліджуваних містах: у Запоріжжі – на 27%, Івано-Франківську – на 20%, Дніпрі – на 18%, Львові – на 16%, Києві – на 15%, Харкові – на 13% та Одесі – на 11%.

Як зазначає СЕО та співзасновник Poster Родіон Єрошек, на розмір середнього чека впливає перегляд цін у меню, зміна собівартості продуктів і трансформація поведінки гостей, які можуть обирати менше позицій, але дорожчих, або навпаки частіше замовляти додаткові страви чи напої. При цьому він зазначив, що зростання середнього чека не завжди свідчить про збільшення прибутковості закладів, оскільки слід враховувати витрати, маржинальність та загальну кількість чеків, через що під час оцінки стану ринку варто аналізувати сукупність показників – виторг, відвідуваність та середній чек.

Як повідомлялося, на початку вересня уряд рекомендував військовому командуванню та ОВА адаптувати час комендантської години до нової тактики російських повітряних атак та встановити обмеження з 1:00 до 5:00.

З 10 вересня тривалість комендантської години з 1:00 до 5:00 встановили у Києві та Київській області, а також у Полтавській області. З 21 вересня аналогічний графік запровадила Вінницька область. Крім того, на Хмельниччині з 1 жовтня комендантську годину скоротили до 00:00-4:00, а у Сумській області для проведення аграрних робіт тимчасово встановлювали обмеження з 00:00 до 4:00 на період з 1 липня до 15 вересня. Водночас у прифронтових регіонах обмеження посилюються: зокрема, на Донеччині з 1 листопада тривалість комендантської години розширять до 19 годин на добу (з 16:00 до 11:00) майже на всій вільній території області.