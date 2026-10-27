Рада прийняла за основу законопроєкт про чергове збільшення податку на прибуток банків до 50% у 2027р

Верховна Рада очікувано прийняла у першому читанні законопроєкт про особливості оподаткування банків податком на прибуток (№15262), яким він на 2027 рік вчергове підвищується з 25% до 50%.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за документ проголосовало 265 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

"Ми вже вчетверте ухвалюємо таке рішення, і попередні три рази були достатньо успішними, адже нам вдалося залучити додаткові кошти до бюджету з банківської системи, яка отримує надприбутки навіть під час війни", – прокоментував голосування співавтор законопроєкту Данило Гетманцев.

За його словами, за вісім місяців 2026 року прибуток банків до оподаткування становив орієнтовно 143,1 млрд грн – приблизно на 5,3% більше, ніж на відповідну дату торік, та в 2,9 раза більше, аніж за вісім місяців 2025 року.

В той же час, за даними НБ, чистий прибуток за цей період знизився на 32,7% – до 71,66 млрд грн, бо торік діяла ставка податку на прибуток 25%.

Гетманцев зазначив, що додаткові доходи від продовження 50% ставки податку на прибуток банків уже відображено в дохідній частині проєкту держбюджету на 2027 рік і становлять 38,5 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада вперше встановила ставку податку на прибуток банків на рівні 50% на 2023 рік, при чому зробила це заднім числом – відповідний закон набув чинності лише 8 грудня. Тим самим законом вона підняла базову ставку для банків з 18% до 25%.

За рік парламент знову підняв заднім числом ставку для банків на 2024 рік до 50% та підвищив базову ставку податку на прибуток для небанківських фінансових установ з 18% до 25% з 2025 року.

Втретє ставку податку 50% на прибуток банків Рада встановила на 2026 рік, цього ранку прийнявши відповідний закон до початку року – восени 2025-го.