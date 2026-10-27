Ексзаступник міністра економіки Перелигін став Chief Mining Officer у BGV Group Management Буткевича

Єгор Перелигін, який з липня 2025 року до 20 жовтня працював заступником міністра економіки та довкілля, приєднався як заступник CEO та член ради директорів до команди активної на видобувному ринку інвестгрупи BGV Group Management, заснованої Геннадієм Буткевичем – співвласником найбільшої торговельної мережі в Україні АТБ, йдеться у повідомленні інвестгрупи у вівторок.

"Фактично це Chief Mining Officer, якщо взяти західний аналог та термінологію. Планів і завдань багато. Серед них – розбудова та розвиток виробництва й бізнесу у секторі критичних мінералів та інших стратегічних матеріалів, розбудова комерційно-ефективної бізнес-моделі, структурування нових інвестиційних та комерційних угод, залучення капіталу в стратегічні проєкти, розгортання та контроль відповідних операційних процесів та втілення в життя дуже амбітної стратегії", – написав Перелигін у Facebook у вівторок.

За його словами, він радий приєднатися до команди під керівництвом Олександра Наумика, яка серед перших в Україні зрозуміла стратегічну важливість видобутку та переробки критичних мінералів, послідовно інвестувала фінансовий ресурс та експертизу в геологічну розвідку, лабораторну роботу, розробку технологій переробки, project preparation та оцінку запасів за західними стандартами.

Як повідомлялося, у Мінекономіки Перелигін відповідав за координацію та контроль роботи департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями, департаменту фінполітики та страхування воєнних ризиків, управління надрокористуванням.

Перелигін здобув вищу освіту у Франції (ISEG, ISG) та США (St. John's University), має ступінь MBA. До призначення в уряд обіймав керівні посади у банківському секторі, керував компанією "Петро-Консалтінг" (зараз – ТОВ "Європейський літій Україна"), а також у 2021-2025 рр. двічі очолював АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) і вивів його на етап приватизації. У квітні-2025 його призначили заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а після реорганізації та об'єднання відомств він став єдиним із заступників, який перейшов на посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Перелигіна також було делеговано як уповноважену особу до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), а після звільнення з посади заступника міністра на цьому посту його змінила експрем'єр-міністр Юлія Свириденко.

URIF на початку жовтня погодив створення спільної інвестиційної платформи з BGV Group Management для розвитку портфеля проєктів у сфері критичних мінералів в Україні. Передбачені можливість інвестицій до $30 млн в окремі проєкти та залучення до окремих проєктів українських і міжнародних співінвесторів, фінансових установ, технологічних, промислових та стратегічних партнерів.

Наразі інвестиції BGV Group Management у майнінг, за її даними, вже перевищують $125 млн. Компанія після 10 років роботи у галузі має найбільший в Україні портфель профільних проєктів у шести напрямах критичних мінералів, пов'язаних із графітом, берилієм, цирконієм, титаном, молібденом та рідкісноземельними елементами.

BGV Group Management засновано у 2015 році. Розвиває п'ять основних напрямів діяльності – видобуток, енергетика, девелопмент, ритейл, а також освітньо-спортивний напрям.