"Сентравіс" сподівається на успіх переговорів з ЄС щодо збільшення квот задля збереження працівників – СЕО

ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine, Нікополь Дніпропетровської обл.) з холдингу Centravis сподівається на успішний переговорний процес зі збільшення квот на поставки труб в ЄС, бо їх введення призвело до закриття виробничого філіалу в Ужгороді та звільнення частини працівників, зазначив головний виконавчий директор компанії Юрій Атанасов в рамках панелі "Світові ринки: закриті двері чи нові можливості" на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у понеділок.

За його словами, "Сентравіс" експортує 97% виробленої продукції, бо компанія не має локального ринку, й до війни вона постачала в Європу 14 тис. тонн нержавіючих безшовних труб, в минулому році – 11 тис. тонн, а встановлена з 1 липня цього року квота складає 6,5 тис. тонн в річному виміри.

"Що я відчув? Цинізм, неповага, максимальне знущання з боку Єврокомісії до нас, як виробника, який вже 25 років постачає свою продукцію європейським клієнтам. Це відчуття з нами розділили багато наших європейських споживачів. Більше 20 наших клієнтів в ЄС звернулись з листами до ЄК з проханням переглянути це рішення. І сподіваюся, що ми зможемо це зробити разом з командою уряду України", – сказав Атанасов.

При цьому він підкреслив, що безпосереднім наслідком впровадження таких квот є закриття філіалу заводу – виробництво в Ужгороді, який відкрили у 2023 році, коли почалися обстріли Нікополя.

"Більше 100 працівників в нас працювали в Ужгороді, ми закрили виробництво і звільнили людей, тому що у нас немає зараз завантаження на два виробництва – Нікополя та Ужгорода. І ми також звільнили 150 людей в Нікополі. Та ми тримаємося, ми працюємо далі. І ми зараз дуже активно, конструктивно працюємо з урядом. Якщо ми зможемо перевернути цю активність на квоти, то я думаю, що все буде добре", – сподівається СЕО.

За його словами, помилка у визначенні квот полягала у відсутності уваги до унікальності окремих кодів продукції, тому "Сентравіс" пропонує прийняти різний підхід до квотування трьох груп української металургійної продукції: безшовних нержавіючих труб (категорія "Сентравіса"), гарячекатаного рулона та безшовний "чорних" труб.

"І нам треба показати кожен кейс окремо, тому що у кожного з них своя специфіка. І важливо розмовляти з Єврокомісією на мові конкретних їх споживачів, тому що вони захищають свою економіку, але дуже часто це дуже-дуже неефективно навіть для їх ринка Євросоюзу", – вважає Атанасов.

Він наголосив, що "Сентравіс" наразі тримається за європейські ринки, на яких працює вже багато років та має відповідні сертифікації, зокрема, автопром та атомна енергетика. Він додав, що спочатку війни жоден аудитор не приїхав в Нікополь для проведення будь-якої сертифікації та аудиту виробництва.

"Стратегічна аджента – стати членом ЄС, ми це розуміємо і дуже підтримуємо. Головне – не втратити на цьому шляху нашу економіку, нашу індустрію. І тому оцей баланс між стратегією і поточними викликами, які ми маємо на шляху до інтеграції до ЄС, і є нашою головною задачею. Нам не треба чекати, коли вся економіка, всі кластери будуть відпрацьовані. Ми можемо на прикладі металургії зробити швидший крок до повної інтеграції в економіку ЄС, не втрачаючи при цьому всі наші компетенції і наші потужності металургії. Повторюю, це наша задача", – резюмував топ-менеджер.

Виробничі потужності "Сентравісу" розташовані в Нікополі та Ужгороді. Компанія також має офіси продажів у США, Німеччині, Італії, Швейцарії, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

"Сентравіс" засновано 2000 року, входить до десятки найбільших виробників безшовних неіржавних труб у світі. Його основні виробничі потужності розташовані в Нікополі (Дніпропетровська обл.). У 2023 році відкрилася філія компанії в Ужгороді.

Холдинг Centravis Ltd. створено на базі ЗАТ "Нікопольський завод неіржавних труб", сервісних і торговельних компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС". Його акціонерами є члени родини Атанасових. У власності Centravis Ltd. перебуває 100% акцій ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн".

Джерело: https://www.youtube.com/@kyivinternationaleconomicforum