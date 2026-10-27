Рада підтримала за основу бюджетні висновки до проєкту держбюджету-2027 із 90 пропозиціями

Верховна Рада прийняла за основу постанову про Бюджетні висновки до проєкту державного бюджету на 2027 рік, що є першим етапом ухвалення головного кошторису країни, повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа під час виступу у сесійній залі.

Згідно з трансляцією засідання, за відповідне рішення у вівторок проголосували 232 народні депутати, проти – 29, утрималися – 14.

За словами очільниці комітету, документ містить 90 пропозицій, які були сформовані на основі 5236 поправок народних депутатів.

"За попередньою оцінкою, для врахування поданих поправок потрібно додатково 13,5 трлн грн – це ще майже два бюджети на наступний рік. Багато пропозицій не відповідають регламентним вимогам: вони незбалансовані, або запропоновані джерела не підтверджуються розрахунками і не є реалістичними. Тому такі поправки ми відхилили", – пояснила Підласа.

Вона підкреслила, що після ухвалення парламентом Бюджетні висновки стають переліком змін, які Кабінет міністрів має врахувати або розглянути при доопрацюванні проєкту бюджету до другого читання.

Серед основних пропозицій комітету – підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і збільшення державних гарантій для підприємств ОПК удвічі, до 60 млрд грн; додаткові кошти на ліки для хворих на рідкісні захворювання понад закладені 21 млрд грн; зарахування 4% ПДФО до бюджетів громад; збільшення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб; розширення програм страхування воєнних ризиків і підтримки аграріїв, а також заборона виплати "Національного кешбеку" з програми підтримки виробництва та підприємництва на 9,4 млрд грн.

Як повідомлялося, 21 жовтня Комітет Верховної Ради з питань бюджету після 9-годинного засідання завершив розгляд 5236 депутатських правок та рекомендував проєкт держбюджету-2027 до першого читання з 90 висновками.

Серед інших ініціатив комітету до другого читання – додаткові майже 27 млн грн на оплату праці педагогів за проведення НМТ, підвищення видатків на науку НАНУ на 700 млн грн, виділення 150 млн грн на закупівлю ліків проти аутоімунних захворювань нервової системи, а також доручення уряду опрацювати можливість не вилучати реверсну дотацію з місцевих бюджетів та відв'язати штрафи й виплати від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає доходи загального фонду на рівні 5,65 трлн грн (на 8,7% більше порівняно з 2026 роком) та видатки обсягом 7,27 трлн грн (зростання на 13,5%).