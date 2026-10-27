ТРК "Проспект" у Києві зазнав незначних пошкоджень і працює у звичайному режимі - Arricano

Торгово-розважальний комплекс (ТРК) "Проспект", який належить Arricano, зазнав незначних пошкоджень внаслідок російського удару в ніч на вівторок, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

"Внаслідок ворожої атаки на Київ 27 жовтня було пошкоджено ТРК "Проспект". Торгова галерея зазнала незначних пошкоджень і працює у звичайному режимі. Гіпермаркет "Auchan Україна" сьогодні тимчасово не працює", - повідомили у компанії.

Як повідомлялося, 26 жовтня внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя вдруге було пошкоджено ТРК City Mall у Запоріжжі, що належить Arricano. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, загоряння було локалізовано, постраждалих немає.

Як повідомлялося, на початку вересня Arricano призупинила роботу ТРК City Mall у Запоріжжі з огляду на поточну безпекову ситуацію, далі, після суттєвого пошкодження внаслідок російського удару, повідомляла про плани його відновлення об'єкту.

21 серпня російські безпілотники двічі завдали удару по ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, в результаті ворожої атаки загинуло 16 осіб, ще 130 отримали поранення.

В ніч проти 19 липня внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії по Києву зазнав пошкоджень об'єкт будівництва торговельно-розважального центру на Лук'янівці, що реалізується девелоперською компанією Arricano, постраждалих немає.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компанії володіє чотирма торговими центрами в Україні: ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у Києві, ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, які перебувають на стадії проектування. Крім цього компанія веде будівництво київського ТРК Lukianivka.