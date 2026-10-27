Славська громада уклала партнерство з австрійським Гермагором для сталого розвитку гірського туризму

Славська селищна рада підписала меморандум про співпрацю з австрійським Гермагором (Hermagor-Pressegger See), громадою, що розвинула один із найбільших гірськолижних регіонів південних Альп, повідомляє пресслужба Славської громади.

Партнерство має стати основою для обміну досвідом у розвитку гірського туризму, інфраструктури, безпеки, місцевої економіки та сталого розвитку. Для Славської громади це партнерство особливо важливе завдяки досвіду Гермагора в трансформації гірської території в сильну туристичну дестинацію.

“Для нас важливо мати партнерів, які вже пройшли той шлях, яким сьогодні рухається Славська громада. Гермагор показує, як розвиток гірського туризму може працювати не лише на користь окремого курорту, а й на користь економіки всієї громади та ширшого регіону. Ми хочемо вивчати цей досвід і адаптувати його до наших умов”, — цитується у релізі заступник голови Славської ТГ Богдан Мичко.

Гермагор-Прессеггер-Зее

Hermagor-Pressegger See розташований у федеральній землі Каринтія, поблизу кордону з Італією. Сьогодні це всесезонна туристична дестинація та економічний центр трьох долин: Gailtal, Gitschtal і Lesachtal. На її території розташована Skiarena Nassfeld, один із найбільших гірськолижних районів південних Альп. Влітку туристичну пропозицію формують озеро Pressegger See, піші та велосипедні маршрути, альпінізм, риболовля, геомаршрути та інші активності.

Сам Гермагор пройшов помітну економічну трансформацію: від території з переважно аграрною економікою до сильної туристичної регіональної економіки. Сьогодні громада поєднує функції туристичного центру, адміністративного та економічного осередку навколишніх територій.

Саме цей досвід є одним із ключових для Славської громади, яка також перебуває на етапі масштабної трансформації туристичної моделі та розвитку гірської дестинації.

Спуск на гірському родельбані "Pendolino" влітку. Фото: NLW, Даніель Зупанц

“Ми раді започаткувати партнерство зі Славською громадою. Обмін досвідом між гірськими регіонами може бути корисним для обох сторін — у питаннях туризму, розвитку інфраструктури, захисту довкілля та роботи громад”, — зазначив бургомістр Hermagor-Pressegger See Леопольд Астнер.

Меморандум передбачає співпрацю та обмін досвідом у кількох ключових напрямах:

розвиток туризму та рекреації у гірських територіях;

управління туристичними дестинаціями та розвиток гірськолижних курортів; транспортна та інженерна інфраструктура;

робота комунальних служб;

діяльність аварійно-рятувальних і пожежних служб; сталий розвиток та охорона довкілля;

підготовка спільних проєктів у межах європейських і міжнародних програм та ін.

Сімейний трекінг у регіоні Гермагор-Нассфельд. Фото: NLW

Окреме значення матиме обмін практиками всесезонного туризму. Для Славської громади, яка прагне розвивати Славсько як цілорічну гірську дестинацію, досвід Гермагора в поєднанні зимового гірськолижного та літнього туризму є особливо актуальним.

Партнерство передбачає робочі зустрічі, навчальні та ознайомчі візити, обмін інформацією та кращими практиками, а також можливість спільної участі в міжнародних і європейських програмах.

Меморандум укладено терміном на п’ять років.

Презентація традиційного сиру Gailtaler Almkäse, Каринтія. Фото: NLW

Славська територіальна громада розташована у Стрийському районі Львівської області, в Українських Карпатах. До її складу входять 15 населених пунктів; адміністративний центр — селище Славсько.

Громада має значний туристичний потенціал завдяки гірському ландшафту, природним ресурсам та історії розвитку Славська як одного з відомих гірськолижних центрів України.

Сьогодні Славська громада працює над переходом до сучасної цілорічної туристичної дестинації, розвитком інфраструктури, місцевого підприємництва та створення нових можливостей для мешканців. Одним із ключових проєктів розвитку території є створення GORO Mountain Resort — масштабного всесезонного гірського курорту, що реалізується поблизу села Волосянка.

Громада також розвиває міжнародне партнерство та співпрацю з іншими гірськими територіями для обміну досвідом у сфері туризму, інфраструктури, сталого розвитку та місцевого самоврядування.

Церква Пресвятої Богородиці, Славське. 20/01/2010 Фото: Гайдамак / CC BY-SA 4.0