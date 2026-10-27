Логістичний проєкт WINHUB у 2027р матиме земельний банк під 1 млн кв. м майбутніх об'єктів

Масштабний проєкт з розвитку логістичних потужностей України європейського класу "А" WINHUB, якого реалізує корпорація TERWIN, розширює портфель земельних ділянок, на початок 2027 року він надасть можливість реалізації заявлених 1 млн кв. м нерухомості, повідомив президент корпорації TERWIN Руслан Шостак.

"Про кількість ділянок (де буде реалізовуватись мережа WINHUB – ІФ-У) не можу зараз вам сказати, вони в різних етапах перемовин. Але, думаю, до кінця року, а, можливо, початку наступного, ми повністю закриємо потреби в землі на 1 мільйон (квадратних – ІФ-У) метрів", – сказав він кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" у кулуарах на 12-го Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві в понеділок.

При цьому Шостак зазначив, що на даному етапі не розглядається можливість створення підземних складів у межах проєкту. "Давайте так. Ми готові інвестувати, якщо буде попит на підземні. Але такий об'єкт коштує в два рази дорожче звичайного. Я оцінюю ситуацію з двох боків – і як девелопер, і як орендар. Чи готовий ринок платити EUR20/кв.м за такі приміщення? Ні, не готовий. Зокрема, ми вже знайшли можливості, як перебудовувати логістику, тому (на даному етапі) не бачимо сенсу будувати підземні", – повідомив він.

Він додав, що для ритейлу, (food та non-food) підземний формат економічно недоцільний. "Для фарми можливо, для військових можливо, для дронового виробництва не можливо, а на 100% потрібно", – зазначив він.

Тому WINHUB на даному етапі поки не передбачає підземних складів. Старт будівництва об'єктів трохи відтерміновується, зараз фокус на підготовку ділянок (інфраструктура, мережі) та проєктування.

Як повідомлялось, 20 жовтня Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії "WSRE project 18 LLC" (м. Льюїс, штат Делавер, США) на набуття разом із компанією "BIOSPI holding limited" (м. Нікосія, Кіпр) контролю над компанією "Winhub Kyiv Limited" (Нікосія, Кіпр). Раніше під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Ґданську (Польща) в червні WINHUB підписав угоду про створення спільного підприємства з міжнародною девелоперською компанією White Star Real Estate (WRSE) для будівництва логістичного парку в с. Мрія (Київська обл.). Ділянка розташована за 7 км від Києва, вздовж автомагістралі Е40 Київ-Житомир, що забезпечує прямий доступ до ключових транспортних коридорів, які з'єднують Київ із заходом України та ЄС. Проєкт передбачає п'ять етапів на ділянці площею 18 га, в рамках першого пропонується будівництво складських приміщень площею близько 20 тис. кв. м.

WINHUB стане першою в Україні мережею логістичних парків, які повністю відповідають європейським стандартам класу "А" та мають LEED-сертифікацію. Загалом, за даними сайту проєкту, у портфелі три ділянки – одна в Одеській та дві у Київській області. Згідно анонсованим планам, до 2032 року завдяки WINHUB в Україні працюватимуть сучасні логістичні парки загальною площею 1 млн кв. м. Обсяг інвестицій орієнтовно $700 млн.