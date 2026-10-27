Уряд України до кінця 2026р підготує фінальну версію довгострокової стратегії відновлення економіки

Міністерство економіки та довкілля України спільно зі Світовим банком і європейськими партнерами працює над довгостроковою економічною стратегією та стратегією відбудови країни, фінальну версію якої уряд планує підготувати до кінця поточного року, повідомив очільник відомства Олександр Кравченко.

За його словами на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві у понеділок, як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", цей документ стане рамкою для залучення макрофінансової підтримки, точкових реформ і приватного капіталу, а також слугуватиме основою для подальшого формування програми "Ukraine Facility" з ЄС на 2028–2034 роки.

Міністр наголосив, що для залучення приватних інвесторів уряд працює за трьома ключовими напрямами: розбудовою інструментів страхування воєнних ризиків, розширенням доступу українських виробників до експортних ринків (зокрема відновленням експорту газу та критичної сировини) і реформуванням ринку праці шляхом ухвалення нового Кодексу законів про працю.

"Для державного фінансування є певна стеля, а приватний капітал може додавати більші інвестиції, тож нам вкрай важливо забезпечити приплив приватного капіталу в Україну", - підкреслив урядовець.

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента з економічних питань Олексій Соболев зазначив, що міжнародна допомога поступово трансформується у практичні інвестиційні інструменти. За його даними, наразі портфель (пайплайн) проєктів Американського фонду підтримки становить понад $2 млрд, а Європейського флагманського фонду - близько $1,5 млрд.

"Це та спроможність, яка у нас існує сьогодні. Коли ми кажемо про те, скільки нам необхідно - це в сотнях мільярдів. І тому нам оцей інвестиційний м'яз потрібно прокачувати теж інституціями та реформами під час війни", - зазначив Соболев, додавши, що іноземні інвестори зважають на наявність довгострокового плану з горизонтом у 10 років, євроінтеграційні реформи та ефективний механізм страхування воєнних ризиків.