Мінекономіки за результатами 2026р очікує від'ємний торговельний баланс понад $70 млрд

Україна за підсумками поточного року матиме від'ємний торговельний баланс обсягом понад $70 млрд, що зумовлено як критичним імпортом озброєння та енергетичного обладнання, так і зростанням некритичного імпорту з $13 млрд до $21 млрд, повідомив міністр економіки та довкілля під час виступу.

"У таких умовах програма "Зроблено в Україні" та підтримка локального виробника – це абсолютно критично необхідна програма і комплекс програм, тому що нам треба знижувати імпортну залежність і заміщувати цей імпорт локальним виробником", – наголосив очільник відомства на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві у понеділок, як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, оцінки торговельного дефіциту України на поточний та наступний роки різняться у прогнозах аналітиків та урядових документах. Зокрема, за оновленими оцінками інвестгрупи ICU, торговельний дефіцит цього року зросте до $87,4 млрд (38,8% ВВП), а наступного знизиться до $74,3 млрд (32,2% ВВП) через скорочення експорту від блокування морських шляхів та стрімке зростання імпорту зброї. Водночас у проєкті державного бюджету на 2027 рік Міністерство фінансів прогнозує від'ємний торговельний баланс на рівні $69,19 млрд у поточному році та його подальше збільшення до $79,66 млрд у 2027 році за рахунок випереджального зростання імпорту.