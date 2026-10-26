Російське металургійне лоббі досі перешкоджає доступу України на ринок ЄС – топменеджер "Метінвесту"

В ЄС досі діє російське металургійне лоббі, яке активно перешкоджає доступу української металопродукції на європейський ринок і намагається витіснити Україну, заявив керівник офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз на панелі "Світові ринки: закриті двері чи нові можливості" на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у понеділок.

"Ми бачимо, що російське лоббі і в Брюсселі присутнє – вони наймають компанії, і вони б'ються за те, щоб Україну туди не допускати. І коли ми заходимо там в одні кабінети, звідти виходить російська делегація", – констатував Водовіз.

Він нагадав, що Європа після початку війни вела санкції, росіяни перестали поставляти майже всю стальну продукцію на європейський ринок Європи, і Україні вдалося частково її замінити. Втім, зазначив Водовіз, зараз хочуть повернути Росію на європейський ринок назад, а квоти на її сляби фактично не зменшили.

Керівник офісу генерального директора уточнив, що для "Метінвеста" окрім Європи історичним ринком був Китай, куди група постачала залізну руду, але через значне зростання собівартості і витрат на логістику компанії довелось відмовитись від поставок продукції на дальні ринки, і Європа буде залишатися ключовим ринком збуту.

Щодо Європи, то у якості бар'єрів на цей ринок він виділив вуглецевий податок СВАМ та квоти з липня цього року у розмірі 670 тис. тонн на рік, тоді як раніше поставки в ЄС становили близько 2 млн тонн. За його словами, "Метінвест" нещодавно придбав трубний завод в Румунії, але через два місяці після цього ЄС ввела квоти, тож тепер група не може поставляти на цей завод з України метал для випуску труб.

"Я знаю, що і уряд Румунії теж піднімав це питання на зустрічі міністрів закордонних діл у Дубліні, але не було і немає відповідей", – повідомив Водовіз.

За його словами, Єврокомісія порушила свої обіцянки українським металургам щодо СВАМ та квот та загалом її політика є непрогнозованою та несправедливою, враховуючи, що Україна у війні, у галузі зруйновані заводи й вона позбавлена доступу до фінансування.

"Ми просимо ЄК, ЄС трошки ширше подивитись до фінансування української металургії, доступу української металургії до європейського ринку", – сказав Водовіз.

Топменеджер висловив побоювання, що через простій заводів в Україні внаслідок обстрілів група не зможе вибрати квоти ЄС, а у грудні-2026-січні-2027 ЄК може на основі квот за ці півроку прийняти фінальне рішення і ввести квоти на наступні 5-10 років.

"Ми дуже переживаємо за те, що от зараз в нас розбиті заводи, ми не можемо поставляти, візьмуть оцих півроку і поставлять якусь мінімальну квоту на наступний період в 10 років. Таке теж може статись, тому зараз такий дуже важкий переговорний трек в нашого уряду", – підкреслив Водовіз.

Відповідаючи на питання, чим може допомогти держава у цій ситуації, керівник офісу гендиректора зазначив, що важко щось просити у держави, яка, по суті, є банкротом, бо 51% бюджету України фінансується ззовні. Тому можна тільки поспівчувати урядовцям, які отримують цілу кучу запитів від бізнесу стосовно допомоги.

"Але є речі, які не потребують грошей. Наприклад, є фонд страхування військових ризиків, який хоче держава запровадити. Ми підтримуємо цю ідею. Питання, де 5 років всі були, чого ми в перший рік цього не зробили? Є питання відшкодування збитків через війну за рахунок європейських донорів. От в нас заблоковані зараз гроші, які прямо йдуть в бюджет. Але цими грошима можна наповнювати фонди для відновлення стратегічних галузей. Ми знаємо, Мінінфраструктури зробило такий фонд, він працює", – констатував Водовіз.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, переважно, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".