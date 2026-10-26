ПУМБ фіксує різке згортання інвестиційної активності бізнесу з серпня

Через ПУМБ за сім місяців 2026 року пройшло понад 800 інвестиційних угод українських резидентів порівняно з близько 500 за весь 2025 рік, повідомив голова правління банку Сергій Черненко.

За його словами, із серпня клієнти почали зупиняти майже всі інвестиції, які вже перебували на фінальній стадії та ситуація зайшла у глухий кут.

Водночас у банківській системі достатньо ліквідності для фінансування великих угод, тоді як основним обмеженням залишається капітал.

"Гроші є. Чого не вистачає? Капіталу", – сказав Черненко на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві в понеділок.

Частина ліквідності банків розміщена на коррахунках у Нацбанку, депозитних сертифікатах та ОВДП і потенційно може бути спрямована на кредитування.

Можливість банків об'єднувати ресурси для великих угод, за оцінкою Черненка, підтверджує досвід синдикованого кредитування. Найбільший такий кредит до повномасштабної війни становив $370 млн, а під час війни банки формували синдикати під державні гарантії на мільярди гривень.

Комерційним прикладом став синдикований кредит трьох банків на 3 млрд грн для ДТЕК на проєкт систем накопичення енергії.

Одним із головних обмежень для подальшого фінансування великих угод залишається рівень капіталу банків. Його накопичення стримує підвищена ставка податку на прибуток банків, яка може залишитися на рівні 50% і наступного року.

"Це з'їдає капітал. І замість того, щоб фокусуватись на здатності системи накопичувати капітал, кредитувати, насправді держава вирішила забрати ці гроші", – зазначив банкір.

Партнерського ставлення держави до банків Черненко також не відчуває: під час запровадження програм підтримки бізнесу з фінустановами недостатньо радяться щодо їхньої готовності брати участь у таких програмах.

ПУМБ є найбільшим банком із приватним капіталом в Україні, його кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

За даними Нацбанку, станом на 1 вересня 2026 року ПУМБ із загальними активами 253,69 млрд грн посідав п’яте місце серед 59 банків країни. Кредитний портфель банку за вісім місяців 2026 року збільшився на 28,2% – до 125,82 млрд грн.