Дефіцит професійних кадрів у будівництві становить до 70% – засновник KAN Development

Дефіцит робочої сили у сфері будівництва в Україні на сьогодні становить 60-70%, варто розглянути зміну квоти бронювання, повідомив засновник девелоперської компанії KAN Development Ігор Ніконов на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві в понеділок.

"Не вистачає всіх, спеціалістів будь-якої будівельної спеціальності і дефіцит становить 60-70% від показнику, який мав би бути", – розповів він.

За словами бізнесмена, варто розглянути підвищення можливостей бронювання будівельників.

"Безумовно, будівельна сфера – стратегічна, і у нас резервування на рівні 50%. Але я вважаю, що цих людей треба зберігати і підвищити цей відсоток", – підкреслив він.

Ніконов зазначив, що його компанії вдалося уникнути суттєвого кадрового дефіциту завдяки прийнятому після ковідних карантинів рішенню приймати працівників безпосередньо у штат, замість залучення тимчасових бригад.

"Мова про такі спеціальності як слюсарі, муляри, штукатури, бетонщики та інші. Ми створили свій штат людей, які працюють у генпідрядника. Решта компаній користувались послугами приїжджих бригад", – пояснив девелопер.

Він також розповів про досвід KAN Development залучення будівельників з-за кордону, зокрема, з Узбекистану. За його словами, залучення іноземних працівників пов'язано з великою кількістю юридичних процесів та високим бюджетом. Крім того, українські спеціалісти зазвичай мають кращу професійну підготовку, зазначив Ніконов.

KAN Development створено 2001 року. В портфелі компанії – Ocean Plaza, Respublika Park, Tetris Hall, Central Park, Comfort Town, "Файна Таун", Respublika, IQ Business Center і 101 Tower. За більше ніж 20 років роботи на ринку KAN Development створив понад 3 млн кв. м житлової, торговельної та комерційної нерухомості. Компанія також активно розвиває власну мережу освітніх закладів "А+".