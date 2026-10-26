Втрати групи компаній TERWIN сягнули 10 млрд грн через війну

Група компаній TERWIN, до якої входять мережі EVA і VARUS, за час повномасштабної війни втратила понад 10 млрд грн, водночас за останні п'ять років обсяг сплачених податків склав 40 млрд грн, повідомив президент корпорації TERWIN Руслан Шостак.

За його словами, здебільшого, протягом війни бізнес змушений самостійно покривати збитки та відновлювати пошкоджені об'єкти та не отримує достатньої підтримки з боку держави.

Шостак наголосив, що для подальших інвестицій та відновлення бізнесу необхідні механізми страхування воєнних ризиків і доступне кредитування.

"Якщо не буде страхування, жодний бізнесмен не буде інвестувати, жодний бізнесмен не буде відновлювати своє виробництво", – сказав він на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві в понеділок.

За словами Шостака, бізнесу також потрібен доступ до пільгового фінансування "хоча б під 14-15% річних".

Він вважає, що одним із джерел фінансування механізму страхування могли б стати кошти від реалізації заарештованих в Україні російських активів.

Як повідомлялося, у вересні 2026 року з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького та міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, уряд розглядав формування державного спецфонду компенсацій бізнесу втрат від обстрілів обсягом близько $1 млрд за рахунок підвищення ставки ПДВ на 1 відсотковий пункт (в.п.) – до 21%. Передбачалося, що міжнародні партнери додадуть ще $1-2 млрд, що дозволило б запустити програму з початку 2027 року через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) з лімітом компенсації у $10 млн та ставкою внеску 2%.

Проте така ініціатива викликала неоднозначну реакцію бізнесу: частина підприємців критикувала її через посилення тиску на легальний сектор та ризики для споживачів, тоді як окремі компанії, зокрема з прифронтових регіонів, підтримували створення фонду через брак інших інструментів захисту.