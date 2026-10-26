Мінекономіки розпочало розробку промислової стратегії України до 2030р, планує презентувати документ за 3 місяці

Міністерство економіки та довкілля розпочало розробку промислової стратегії України строком до 2030 року та планує презентувати її проєкт для обговорення з професійною спільнотою протягом трьох місяців, повідомив заступник міністра Віталій Кіндратів.

За його словами, до напрацювання документа залучено Федерацію роботодавців України (ФРУ), Інститут економічного моделювання, профільні асоціації та експертів.

"Для нас сьогодні є пріоритетом, з одного боку, підтримувати переробну промисловість усередині країни, з іншого боку – допомагати їй виходити на зовнішні ринки", – наголосив заступник міністра під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" в понеділок в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Кіндратів зазначив, що стратегія фокусуватиметься на галузях із високою доданою вартістю та потенціалом виходу на зовнішні ринки, зокрема на машинобудуванні, переробній промисловості та агропереробці.

Він підкреслив, що після завершення роботи над документом відбудеться його обговорення з профільними бізнес-асоціаціями, чия позиція стане основою для остаточного затвердження урядом. Крім того, на його думку, чітке визначення пріоритетних галузей та урядових програм підтримки слугуватиме важливим сигналом для залучення зовнішніх інвестицій і капіталу в українську економіку.

Зі свого боку генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов наголосив, що документ має спиратися на реальні потреби вітчизняного бізнесу.

"Ця стратегія повинна будуватися, перш за все, на баченні позиції галузей, які працюють в Україні. Ми повинні взяти найбільш конкурентні наші галузі, які вже є, і запитати, що їм потрібно для масштабування", – підкреслив керівник ФРУ.

Іллічов додав, що ключовими складовими документа також мають стати залучення максимальної локалізації у великих державних та інфраструктурних проєктах і узгодження спільної промислової політики з європейськими партнерами для інтеграції України у ринки ЄС.