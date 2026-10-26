Україна за 9 міс.-2026 узгодила 29 нових експортних напрямів для агропродукції та кормів у 13 країнах і ЄС

Україна, станом на жовтень 2026 року, погодила 29 нових експортних напрямів у 13 країнах світу та Європейському Союзі з початку 2026 року, що є найбільшим річним показником щонайменше з 2022 року, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) на сайті в понеділок.

Згідно з повідомленням, нові напрями охоплюють Європу, Кавказ, Близький Схід, Африку, Азію та Латинську Америку. Зокрема, відкрито можливість експорту борошна до Китаю, яєчних продуктів до В’єтнаму та Єгипту, молока й молочних продуктів до Чилі, а також столових яєць і рибних продуктів до Єгипту.

Крім того, погоджено доступ на ринки для м’яса та м’ясних продуктів, зокрема яловичини до Іраку, Грузії та Кот-д’Івуару (куди також дозволено постачання м’яса птиці), великої рогатої худоби до Алжиру та овець до Єгипту. До Молдови дозволено експорт живих равликів, їхньої ікри та окремих категорій м’ясних продуктів.

Також для рослинництва відкрито можливість постачання до ЄС садивного матеріалу вишні звичайної, вишні сизої, їхніх гібридів та восьми видів клена. У сегменті кормів погоджено експорт кормової продукції для домашніх тварин до Єгипту та Республіки Корея, перероблених кормів до Албанії, а також кормів рослинного походження та побічних продуктів тваринного походження до Грузії.

У відомстві додали, що продовжать працювати над розширенням доступу української продукції до міжнародних ринків.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року Україна забезпечила доступ вітчизняних експортерів до 22 нових іноземних ринків. Зокрема, ринок Китаю було відкрито для гороху та морських продуктів дикого вилову, Індія дозволила імпорт яблук, а Канада - імпорт яблук та столових яєць. Крім того, Албанія відкрила ринок для харчових яєць, Аргентина - для насіння соняшнику, Кувейт - для перероблених продуктів, а Малайзія, В'єтнам, Молдова та Чилі - для окремих видів молочної продукції та кормів. Загалом із 2022 року Україні вдалося відкрити 75 нових ринків, розширивши доступ аграрної продукції до 386 торговельних напрямків.

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