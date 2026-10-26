Корецький: Україна розраховує на взаємну аварійну допомогу в енергетиці з Молдовою за необхідності

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що Україна розраховує на розвиток транскордонних з'єднань в енергетиці з Молдовою і взаємну аварійну допомогу в разі необхідності.

"Росія використовує енергетику як зброю. Це не новина. Тому нам також потрібні диверсифікація джерел і маршрутів. Розвиток транспортної інфраструктури та взаємна підтримка. Особливо перед опалювальним сезоном. Також хочу подякувати уряду Молдови за 90% знижку на вхідний тариф для транзиту газу. Наші газосховища також доступні і Молдова їх використовує", – сказав Корецький на спільному брифінгу з прем'єром Молдови Василе Тофаном в понеділок в Києві, як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що в електроенергетиці Україна розраховує на розвиток транскордонних з'єднань і взаємну аварійну допомогу в разі необхідності.

"Важливою темою переговорів стала енергетична безпека. Нам потрібні стійка взаємопов'язана енергосистема, інтегрована з європейським ринком. Ми хочемо прискорити підписання меморандуму про взаєморозуміння між "Молделектрика" та "Укренерго", а також просунути підготовку другого кола лінії електропередачі в дельті Дністра – Дністровська ГЕС. З'єднання може збільшити спроможність для обміну електроенергії на 500 МВт. Це важливий крок для зміцнення нашої енергетичної незалежності та безпеки і Молдови, і України", – заявив прем'єр Молдови.

Крім того, за його словами, країни також обговорюють поглиблення співпраці і у газовій сфері.