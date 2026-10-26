Україна просить Молдову продовжити знижку 50% на транзитні залізничні перевезення вантажів на 2027р – Корецький

Україна просить Молдову продовжити знижку 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів на 2027 рік, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Російські атаки по українським портам дедалі інтенсифікуються. Вони дійсно приносять шкоду нашим експортним потокам і вимагають надійних альтернативних маршрутів. Дякую уряду Молдови за надання Україні 50% дисконту на транзит залізнодорожним транспортом через територію Молдови", – сказав Корецький на спільному брифінгу з прем'єром Молдови Василе Тофаном в понеділок в Києві, як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за 8 місяців обсяги перевезень через Молдову зросли суттєво, а транзитом пройшло втричі більше.

"Ми звернулися з проханням продовжити такі умови і на 2027 рік, для того, щоб мати прогнозований рух експортних потоків як для України, так і для Молдови. Мені здається, що це взаємовигідно, додаткові надходження для Молдови і додаткова диверсифікація для України", – заявив голова уряду України.

Також Корецький розповів, що для того, щоб збільшити транзит, також пропонується використовувати українські локомотиви та бригади на ділянці Окниця-Берешти.

"Готові також поділитися всім нашим досвідом української залізниці, який здобуто під час повномасштабного вторгнення – швидкість відновлення, швидкість реакції, ремонти тощо", – додав він.

Крім того, країни мають намір посилити безпеку пунктів пропуску.

"Вітаю готовність Молдови запустити спільний контроль ще на двох пунктах пропуску: тимчасовий міст Ямпіль-Косеуць корисний обом країнам. Основні роботи мають завершитися до кінця року", – анонсував прем'єр.

Зі свого боку, прем'єр Молдови зазначив, що країни активно працюють над розвитком автомобільних та залізничних коридорів, "Європейських шляхів солідарності", модернізацією пунктів пропуску і розширенням спільного контролю на кордоні.

"Це відкриває нові можливості для торгівлі, інвестицій і відбудови України", – наголосив він.

Також сторони обговорюють ситуацію на річці Дністер, зокрема, кращу координацію сходу води, з урахуванням обсягів притоку та потреби води у населених пунктах, розташованих нижче за течією.

Як повідомлялося, у серпні Україна досягла домовленостей з Молдовою про знижку 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026 року.