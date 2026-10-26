Уряд продовжив ще на два роки 15%-ну компенсацію вартості вітчизняної промтехніки

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою до 30 вересня 2028 року продовжено реалізацію механізму часткової компенсації вартості промислової техніки та обладнання вітчизняного виробництва

"Рішення дозволить і надалі підтримувати українських машинобудівників та стимулювати попит на їхню продукцію. Відповідний експериментальний проєкт розроблений Мінекономіки в межах державної політики "Зроблено в Україні", – йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Мінекономіки нагадує, що програма передбачає компенсацію 15% вартості придбаної української промислової техніки та обладнання без урахування ПДВ.

"Програма компенсації 15% вартості техніки та обладнання вже продемонструвала свою ефективність, тому важливо забезпечити її подальшу дію. Вона дозволяє бізнесу зменшувати витрати на модернізацію виробництва, а українським машинобудівникам – отримувати нові замовлення, нарощувати виробництво та інвестувати у власний розвиток. " – цитується в повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Як повідомлялось, програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах політики розвитку "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

За даними Мінекономіки станом на травень поточного року за час дії програми покупці придбали 476 од. української техніки та обладнання на майже 1,2 млрд грн. Загальна сума часткової компенсації склала 148,8 млн грн.

До реалізації програми залучено 29 українських банків.

Раніше Федерація роботодавців України серед ключових викликів, які потрібно терміново вирішувати новому прем'єру та уряду стосовно української промисловості, називали збереження діючих програм підтримки в рамках платформи "Зроблено в Україні".