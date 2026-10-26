Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму – 45,54 грн/$1

Національний банк України (НБУ) встановив на 27 жовтня офіційний курс гривні щодо долара на рівні 45,5382 грн/$1, за день він послабився майже на 34 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.

Водночас офіційний курс гривні до євро за день послабився майже на 38 коп. – до 50,9527 грн/EUR1.

Загалом з початку 2026 року офіційний курс гривні до долара послабився на 7,5%, тоді як за весь минулий рік – на 0,8%.

При цьому на міжбанку 26 жовтня (на 15:00) курс гривні щодо долара США досяг показників 45,67/$1 – купівля, 45,69/$1 – продаж.

Як повідомлялося, 26 жовтня довідковий курс гривні до долара оновив історичний мінімум, сягнувши 45,4727 грн/$1.