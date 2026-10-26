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Економіка

Зеленський очікує від МЗС та Міненерго комунікації щодо поповнення резервів обладнання для енергетики

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Зеленський очікує від МЗС та Міненерго комунікації щодо поповнення резервів обладнання для енергетики
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський очікує від Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики та інших залучених структур своєчасної комунікації щодо поповнення резервів обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів.

"Роботи тривають фактично без перерви, і використовуємо створені резерви обладнання. Розраховую на вчасну й достатню комунікацію МЗС України, Міністерства енергетики та інших залучених структур щодо поповнення цих резервів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, під час селекторної наради також обговорили ситуацію з відновленням енергетики після російських атак. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів про роботу в регіонах.

Зеленський подякував ремонтним бригадам та енергетичним компаніям за виконання поставлених завдань.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#обладнання #енергетика #зеленський
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