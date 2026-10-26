Банки вдосконалять протоколи після атак РФ на датацентри, варто також зайнятись суверенною хмарою – глава НБУ

Банківська система України майже не відчула негативний вплив від російських атак на датацентри, але виявили, що протоколи тестування, які мають бути на столі у кожного керівника банку та на яких наполягав Національний банк України (НБУ), не завжди деталізовані на потрібному рівні, повідомив глава НБУ Андрій Пишний.

"Ми зробили висновки. Атаки, що відбулися, дали нам корисну інформацію для того, щоб вдосконалити протоколи безперебійної роботи", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на Щорічних зборах МВФ та Групи Світового банку у Бангкоці.

Пишний зазначив, що, за великим рахунком, банківська система взагалі не повинна відчувати впливу атак на датацентри, адже банки готуються до них, але на 100% гарантувати відсутність шкоди під час війни важко.

"Чи можу я спрогнозувати, що якась атака росіян не може завдати шкоди? Я не знаю, якою вона буде за інтенсивністю, яку зброю вони будуть застосовувати. Але банки та НБУ готувалися і щоденно опрацьовують різні сценарії… Мій заклик до колег банкірів завжди був такий, як і до працівників Національного банку: тестуємо, тестуємо, тестуємо", – наголосив очільник центробанку.

За його словами, це питання повинно бути у фокусі керівника, а протокол тестування повинен стати операційною рутиною.

"Я вірю в те, що система той шок, який, не дай Боже, може трапитися внаслідок посилення атак, все ж таки поглине і безперебійна робота буде забезпечена. Хоча певні тимчасові незручності, пов'язані з обмеженнями функціональності в якихось елементах мережі, можливі", – підсумував Пишний.

"Але вже зараз повинна відбуватись розмова про стратегічну автономність і однією з перших тем має бути суверенна хмара", – додав голова НБУ.