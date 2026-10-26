Дизель за тиждень зріс на 1-2,4 грн/л, газ подорожчав на 2,1-4,6 грн/л – моніторинг

Ціна дизельного пального обох видів, а також автогазу продовжує зростати, свідчить моніторинг низки мереж АЗК, який з лютого 2026 року проводить "Енергореформа".
Згідно з ним, на 26 жовтня порівняно з 20 жовтня ціна ДП та ДП+ виросла на 1-2,4 грн/л. Причому на державній UKRNAFTA, яка утримувала ціну звичайного дизелю "до 100 грн/л", коли її відпустили інші відомі мережі, він зараз коштує 101,9 грн/л, але все одно залишається найдешевшим з досліджуваних мереж.
Автогаз за тиждень здорожчав на 2,1-4,6 грн/л.
Бензин залишається переважно стабільним протягом кількох тижнів, за винятком його ціни на UPG, яка додала по 1 грн/л на обидва види цього пального.
Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 26 жовтня порівняно з 20 жовтня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|UKRNAFTA
|88,90 (88,90)
|91,90 (91,90)
|101,90 (99,90)
|103,90 (101,90)
|52,90 (49,90)
|UPG
|89,90 (88,90)
|92,90 (91,90)
|102,90 (101,90)
|104,90 (103,90)
|54,90 (51,50)
|OKKO
|92,90 (92,90)
|95,90 (95,90)
|105,90 (104,90)
|108,90 (107,90)
|56,50 (51,90)
|WOG
|92,90 (92,90)
|95,90 (95,90)
|106,90 (104,50)
|109,90 (107,50)
|56,90 (52,50)
|SOCAR
|94,90 (94,90)
|97,90 (97,90)
|107,00 (105,00)
|110,00 (108,00)
|56,50 (54,40)
Як повідомлялося, 21 вересня першою з АЗК "відпустила" ціну дизелю SOCAR –до 103 грн/л та 104 грн/л відповідно ДП та ДП+.
25 вересня підняли ціну преміального дизелю вище 100 грн/л WOG та OKKO: з 99,9 грн/л до 102,9 грн/л, тим часом як ціна звичайного ДП зберігалася на рівні 99,9 грн/л.
Засновник та СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін тоді пояснив, що ціни дизпалива вже кілька днів тому мали б бути вищими за 100 грн/л, але є непублічне прохання від уряду стримувати їх.
15 жовтня низка мереж АЗК перетнула позначку в 100 грн/л на звичайний ДП, ціну на який тривалий час утримувала на позначці 99,9 грн/л. Особливістю цього дня стало те, що державна мережа UKRNAFTA, яка є своєрідним "стримувачем" цін, встановила на ДП+ ціну в 100,9 грн/л.
Водночас автогаз знову зріс у ціні майже у всіх досліджуваних мереж – від 0,6 грн/л до 2 грн/л.
За кілька днів до цього директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозував здорожчання автогазу протягом наступних 7-10 днів приблизно на 10% через підвищення світових цін.
Тоді він також звернув увагу на підвищення котирувань на дизель на лондонській біржі ICE до $1483/тонна (на понад $100/тонна), зазначивши, що такий стрибок перекреслив надії на стабілізацію цін на цей вид пального.
При цьому Куюн акцентував, що роздрібні ціни в мережах АЗК на звичайний дизель менші за гуртові, які, зокрема, в центральній частині країни становлять 101 грн/л. За його словами, за таких гуртів ціна на колонці має бути 105-106 грн/л мінімум. Водночас він вказав, що дефіциту пального в Україні немає.