Дизель за тиждень зріс на 1-2,4 грн/л, газ подорожчав на 2,1-4,6 грн/л – моніторинг

Ціна дизельного пального обох видів, а також автогазу продовжує зростати, свідчить моніторинг низки мереж АЗК, який з лютого 2026 року проводить "Енергореформа".

Згідно з ним, на 26 жовтня порівняно з 20 жовтня ціна ДП та ДП+ виросла на 1-2,4 грн/л. Причому на державній UKRNAFTA, яка утримувала ціну звичайного дизелю "до 100 грн/л", коли її відпустили інші відомі мережі, він зараз коштує 101,9 грн/л, але все одно залишається найдешевшим з досліджуваних мереж.

Автогаз за тиждень здорожчав на 2,1-4,6 грн/л.

Бензин залишається переважно стабільним протягом кількох тижнів, за винятком його ціни на UPG, яка додала по 1 грн/л на обидва види цього пального.

Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 26 жовтня порівняно з 20 жовтня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) UKRNAFTA 88,90 (88,90) 91,90 (91,90) 101,90 (99,90) 103,90 (101,90) 52,90 (49,90) UPG 89,90 (88,90) 92,90 (91,90) 102,90 (101,90) 104,90 (103,90) 54,90 (51,50) OKKO 92,90 (92,90) 95,90 (95,90) 105,90 (104,90) 108,90 (107,90) 56,50 (51,90) WOG 92,90 (92,90) 95,90 (95,90) 106,90 (104,50) 109,90 (107,50) 56,90 (52,50) SOCAR 94,90 (94,90) 97,90 (97,90) 107,00 (105,00) 110,00 (108,00) 56,50 (54,40)

Як повідомлялося, 21 вересня першою з АЗК "відпустила" ціну дизелю SOCAR –до 103 грн/л та 104 грн/л відповідно ДП та ДП+.

25 вересня підняли ціну преміального дизелю вище 100 грн/л WOG та OKKO: з 99,9 грн/л до 102,9 грн/л, тим часом як ціна звичайного ДП зберігалася на рівні 99,9 грн/л.

Засновник та СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін тоді пояснив, що ціни дизпалива вже кілька днів тому мали б бути вищими за 100 грн/л, але є непублічне прохання від уряду стримувати їх.

15 жовтня низка мереж АЗК перетнула позначку в 100 грн/л на звичайний ДП, ціну на який тривалий час утримувала на позначці 99,9 грн/л. Особливістю цього дня стало те, що державна мережа UKRNAFTA, яка є своєрідним "стримувачем" цін, встановила на ДП+ ціну в 100,9 грн/л.

Водночас автогаз знову зріс у ціні майже у всіх досліджуваних мереж – від 0,6 грн/л до 2 грн/л.

За кілька днів до цього директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозував здорожчання автогазу протягом наступних 7-10 днів приблизно на 10% через підвищення світових цін.

Тоді він також звернув увагу на підвищення котирувань на дизель на лондонській біржі ICE до $1483/тонна (на понад $100/тонна), зазначивши, що такий стрибок перекреслив надії на стабілізацію цін на цей вид пального.

При цьому Куюн акцентував, що роздрібні ціни в мережах АЗК на звичайний дизель менші за гуртові, які, зокрема, в центральній частині країни становлять 101 грн/л. За його словами, за таких гуртів ціна на колонці має бути 105-106 грн/л мінімум. Водночас він вказав, що дефіциту пального в Україні немає.